TecDAX | Wirecard bringt boon in die Slowakei

27.06.2019 – Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), der globale führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, ermöglicht slowakischen Kunden ab heute die Nutzung von Apple Pay mit seiner Payment-App boon. Hierdurch werden Zahlungen einfach, sicher und schnell. Mit Apple Pay können Nutzer von iPhones, Apple Watches, iPads und Mac-Geräten Zahlungen schnell und bequem in Geschäften, in Apps und auf Websites vornehmen.

Die Integration von Apple Pay ist ein weiterer Schritt innerhalb der Strategie von Wirecard, die Digitalisierung von Zahlungen konsequent voranzutreiben. Über die neueste, jetzt im slowakischen App Store verfügbare iOS-Version von boon können Nutzer ihr Account mit jeder Mastercard oder Visa Kredit- und Debitkarte sowie per Banküberweisung aufladen.

Sicherheit und Datenschutz stehen im Mittelpunkt von Apple Pay. Bei der Verwendung der boon-Karteninformation mit Apple Pay werden die Kartennummern weder auf dem Gerät noch auf Apple-Servern gespeichert. Es wird stattdessen eine einmalige Device Account Number zugewiesen und verschlüsselt gespeichert. Jede Transaktion wird mit einem einmaligen, eindeutigen und dynamischen Sicherheitscode autorisiert.

„Wir freuen uns mit boon beim Launch von Apple Pay in einem weiteren Land dabei zu sein. Wir sehen in der Slowakei eine große Bereitschaft völlig digital zu zahlen. Mit der Verfügbarkeit von boon mit Apple Pay fördern wir somit die weitere Digitalisierung der Zahlungsprozesse in Europa“, sagt Claudia Kaub, Head of Consumer Solutions bei Wirecard.

Apple Pay ist einfach einzurichten. Mit dem iPhone und der Apple Watch können Kunden mit Apple Pay unter anderem in Geschäften, Restaurants, Taxis sowie bei Automaten zahlen. Beim Einkaufen in Apps oder mit dem Safari-Browser per Apple Pay müssen keine langen Kontoformulare manuell ausgefüllt oder wiederholt Versand- und Rechnungsinformationen eingeben werden. Jeder Bezahlvorgang mit Apple Pay wird mit Face ID, Touch ID oder mit dem Passcode des Geräts verifiziert.

