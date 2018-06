TecDAX | Wirecard: boon jetzt für alle Android-Nutzer in Deutschland verfügbar

Google Pay ist eine mobile und sichere Zahlungsmethode für kontaktloses Bezahlen an der Kasse, für In-App-Zahlungen und fürs Onlineshopping, die ab sofort auch für Nutzer in Deutschland verfügbar ist: Kunden können ihre digitale boon Mastercard einfach durch die boon-App zu Google Pay hinzufügen und sie für Zahlungen verwenden. boon ermöglicht somit jedem Android-Smartphone-Nutzer, sich binnen weniger Minuten anzumelden, um mit boon und Google Pay sicher zu bezahlen.

„Wir freuen uns sehr über diese neue Kooperation mit Google“, sagt Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions bei Wirecard. „Wir begrüßen es, dass Google Pay heute in Deutschland startet und zusammen mit boon dem Mobile Payment hierzulande neuen Schwung verleiht.“

Arne Pache, Vice President Digital Payments & Labs bei Mastercard, fügt hinzu: „Wir freuen uns, zusammen mit boon und Google Pay nun allen Android-Nutzern in Deutschland noch mehr mobile Zahlmöglichkeiten zu bieten. Das kontaktlose Bezahlen mit einer digitalen Mastercard und einem Smartphone ist nicht nur sehr komfortabel, sondern auch sicher, da keine persönlichen Konto- oder Kartendaten gespeichert oder übertragen werden.“

Seit 2015 ist boon bereits auf Android-Endgeräten in Deutschland verfügbar, zudem auch in Belgien, Irland, den Niederlanden, Österreich und Spanien. Mit der Einbindung in Google Pay können Android-User boon jetzt noch schneller und unkomplizierter nutzen: Sie nehmen ihr mobiles Endgerät, halten es einfach an das Kassenterminal, ohne die App öffnen zu müssen, und schon ist bezahlt.

boon kann mit einer beliebigen Visa oder Mastercard oder per Banküberweisung aufgeladen werden. Dies ist ein großer Vorteil vor allem für jene Kunden, die keine Kreditkarte einer der Banken besitzen, die Google Pay unterstützen. Darüber hinaus ermöglicht boon das Versenden von Geld zwischen boon-Nutzern in Echtzeit.

boon ist die am schnellsten wachsende Mobile-Payment-Lösung in Europa und branchenweit als erste vollständig digitalisierte mobile Bezahllösung unabhängig von Banken und Telekommunikationsanbietern anwendbar. Die App läuft über Android-Betriebssysteme sowie über iOS, wo boon bereits in Großbritannien, Frankreich, Italien, Irland, der Schweiz und in Spanien verfügbar ist.

