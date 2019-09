TecDAX | Wirecard: Warum sieht das keiner?

Ja, dem ist so, kann jeder dem Bundesanzeiger entnehmen. Ist das ein Grund nervös zu werden? Es gab schon viel höhere Leerverkaufspositionen auf Wirecard - und die meißten haben im Endeffekt Wirecard mit höheren Kursen gesehen, als erwartet. (FT-Skandal war wohl zum größten Teil warne Luft). Dann gab es heute eine schöne neue Kooperation zwischen Wirecard und Enuygun - schön aber bestimmt kein Gamechanger. Auch wir haben darüber berichtet, nett aber bestimmt....

ABER warum zieht keiner die Verbindung zwischen einer News von Unionpay von heute und Wirecard. Dass ist wirklich spannend - und wichtiger ob Wirecard heute bei 149,50 oder 151,30 oder wo auch immer handelt und wichtiger ob Wirecard den Widerstand bei 155 oder 160 kurzfristig überwindet oder nicht.UNIONNPAY teilt heute mit: "Bei ungefähr 90 % der Händler im Asien-Pazifik-Raum und in Europa kann man mit UnionPay bezahlen. UnionPay-Karten werden heute von 80 % aller Händler in den USA akzeptiert. Zur Goldenen Woche zum chinesischen Nationalfeiertag sind weitere

Aktionen geplant UnionPay International ("UPI"), der weltweit führende Zahlungsdienstleister, hat erklärt, dass UnionPay-Dienstleistungen jetzt von mehr als 28 Millionen Händlern außerhalb Festlandchinas akzeptiert werden. Das ist ein Zuwachs von zwei Millionen allein im ersten Halbjahr dieses Jahres. Gleichzeitig hat UPI sein bestehendes Cashback-Bonusprogramm ausgedehnt. UnionPay-Cashback-Bonuskarten werden heute von acht der großen chinesischen Geschäftsbanken ausgegeben. Alle 28 Millionen Händler nehmen am Cashback-Bonusprogramm und an anderen Vorteilsprogrammen von UPI teil." (ots PRnewswire, news aktuell)

PLUS unsere alte Nachricht Wirecard geht eine globale strategische Partnerschaft mit Unionpay, dem größten Kreditkartenanbieter der Welt ein, berichtet am 16.09.2019. Und Unionpay spricht beispielsweise von "Unionpay-Cashback Bonuskarten werden heute von acht der großen chinesichen Geschäftsbanken herausgegeben".Und Wirecard ist Spezialist auch in...

Und Unionpay spricht von 28 Mio Händlern AUSERHALB Festlandchinas, die die Karten akzeptieren, plus x Händler in Festlandchina und wer ist startegischer globaler Partner? Wireca...

Hier scheint es noch sehr viel Wachstum für den gloablen strategischen Partner Wirecard zu geben.

HIER: Wirecard AG Richtung Allzeithoch? - kostenlose Analyse für den Anleger. Klappen die 200,00 EURO doch noch dieses Jahr?

Aktuell (20.09.2019 / 10:58 Uhr) notierten die Aktien der Wirecard AG im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -3,20 EUR (-2,11%) bei 148,65 EUR.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}



Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}