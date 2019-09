TecDAX | Wirecard: Warum man neben News auch Twitter anschauen sollte.

09.09.2019 – Am 04.09.2019 teilte Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) mit, dass man die Zusammenarbeit mit der Mizuho Bank Ltd.erweitern werde: Im Rahmen dieser Erweiterung werden die beiden Unternehmen in mehr Regionen und bei gemeinsamen digitalen Zahlungslösungen kooperieren. Seit 2018 arbeitet Wirecard mit der Mizuho Bank zusammen und bietet Akzeptanz- und Issuing-Services für Firmenkunden der Mizuho Bank in Asien an.Wirecard und die Mizuho Bank werden in weiteren Regionen im asiatisch-pazifischen Raum zusammenarbeiten, darunter Australien, Malaysia, Neuseeland und die Philippinen. Weltweit wird sich die Zusammenarbeit auch auf Europa und die Vereinigten Staaten erstrecken. Zur Ergänzung des Serviceangebots der Mizuho Bank ist auch eine Corporate Payout-Lösung in Planung. Insgesamt wird Wirecard die Mizuho Bank mit innovativen und vollständig digitalen Lösungen unterstützen, die sich insbesondere an Bankkunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dem Einzelhandel und dem Gastgewerbe richten.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Auf Twitter teilt Wirecard AG heute "nur" mit: "Excited to announce that we will continue to support@mizuhobank, a leading global financial institution, with #innovative and fully digital solutions, aimed especially at #banking clients in the food & beverage, #retail and hospitality industries." Heisst das jetzt dass die Wirecar-Lösungen nur für diese Gruppen gleplant und aufgelegt werden? Oder hat man sich nur mißverständlich ausgedrückt. Es macht schon einen Unterschied, ob man einer Bankengruppe mit einer Bilanzsumme von 1,8 Bio. USD für alle Kunden Lösungen anbietet oder "nur" speziell für Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dem Einzelhandel und dem Gastgewerbe. Diese Gruppe repräsentiert wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Bilanzsumme.

Unser Ausblick auf die Kurschancen der Wirecard-Aktie in dieser Woche bleibt. Nach dem Überwinden des Widerstands bei 155,00 EUR sind die Tore Richtung 200,00 EUR offen.

Aktuell (09.09.2019 / 17:35 Uhr) notieren die Aktien der Wirecard AG im Xetra-Handel bei Handelsschluß im Minus mit -0,40 EUR (-0,25 %) bei 156,90 EUR. Heute enttäuschte uns die Kursentwicklung der Wirecard, muss wohl noch etwas passsieren bis die Wünsche der Bullen wahr werden.



Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

