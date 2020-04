TecDAX | Wirecard: Toller Start in der Entscheidungswoche - mit VISA!

20.04.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) ird diese Woche am 22.04.2020 die Weichen für die zukünftige Entwicklung der Aktie stellen - KPMG-Bericht steht an. ABER die heutige Naschricht wird ooperativ und auch als Vertrauensbeweis für Wirecard über diesen Termin hinaus mehr Einfluss auf die Entwicklung haben, sofern der KPMG-Bericht ein positives Signal in der FT-Diskussion aussenden sollte. VISA arbeitet in seinem "FinTech-Fast-Track-Programm" im Nahen Osten mit einem bevorzugten Zahlungsabwickler zusammen, mit WIRECARD. Hilfreich ist hier bestimmt auch die Marktnähe und Erfahrung Wirecards mit seinem wichtigen Hub in Dubai gewesen. Genau jener Hub, der auch im Fokus der noch nciht bekannten teile des KPMG-Berichts stehen sollte. Interessant, wenn ein angeblicher Ansatzpunkt für breitangelegten Betrug - laut FT - für einen der größten Kreditkartenkonzerne der Welt "gut genug für eine engere Zusammenarbeit ist". Konkret:

Die neue Kooperation in einem Zukunftsmarkt mit exorbitanten Wachstumschancen

Das Visa Fintech-Fast-Track-Programm ermöglicht Fintech-Unternehmen schnellen und einfachen Zugang zu VisaNet, dem globalen Zahlungsnetzwerk des Konzerns. Dadurch können die Unternehmen auf Lösungen und Produkte von Visa zurückgreifen und von den zahlreichen Vorteilen des Netzwerks profitieren. Wirecard und Visa unterstützen somit die Fintechs im Nahen Osten dabei, ihre Geschäftstätigkeit so effizient wie möglich zu gestalten und weiter auszubauen.

Durch die Kooperation bietet sich die Möglichkeit für Wirecard, auf das wachsende Visa-Netzwerk zuzugreifen, das Teil des Fintech-Fast-Track-Programms ist. „Wir freuen uns, als strategischer Partner eine wichtige Rolle innerhalb des Programms einzunehmen und gemeinsam mit Visa, innovative Finanztechnologie-Lösungen in der Region anzubieten“, kommentiert Humza Chishti, Regional Manager für Wirecard im Nahen Osten.

„Fintechs sind agil und schnell und erwarten dies auch von ihren Partnern. Das Fintech-Fast-Track-Programm erfüllt die Anforderungen der Fintechs in puncto Geschwindigkeit und vereinfacht den Zugang zu den Ressourcen von Visa, sowohl weltweit als auch in der gesamten Region“, sagt Otto Williams, Vice President, Strategic Partnerships, Fintech and Ventures, CEMEA, bei Visa. „Die Partnerschaft mit Wirecard wird es uns ermöglichen, den Wert der Fintechs als Teil unseres Netzwerks weiter zu steigern. Gemeinsam werden wir an innovativen neuen Handelskonzepten arbeiten, die in großem Umfang und mit Tempo umgesetzt werden können.“

Passt zum Ökosystem

Passt zum Ökosystem

In einer Zusammenfassung der letzten - sehr erfolgreichen Woche für Wirecard gingen wir auch auf den AUFBAU EINES ÖKOSYSTEMS ein: Bereits am 15.04.2020 ließ sich Chris Skinner in seinem FinTech Blog aus über die vielfältigen wert- und reichweitensteigernden Kooperationen, in denen Wirecard eine wichtige Position einnimmt. er sieht ein "Ecosystem" sich gegenseitig ergänzender Fintechs, die durch diese Zusammenarbeit ein führendes Ganzes schaffen können. Die zahlreichen Kooperationen Wirecards - von manchen als Aktionismus belächelt oder als Verzettelung - ergeben für ihn und nicht nur für ihn ein Gesamtbild: "If the bank that does 1000 things average, cemented to its past, is not agile enough to update daily and refresh their core regularly, they will be outsmarted by those who can. Those who can will then recognise that the banks are doing 1000 things average, and will naturally come together to do 1000 things brilliantly. This is the strategy that Wirecard, Ant Financial, Klarna and others are demonstrating and following, working together to co-create, mentor, invest and partner. A bank struggles with this model. These guys don't. Watch this space." Genau so begründet Wirecard die Vision 2025, die man Ende letzten Jahres als Zielvorgabe für das Unternehmen vorstellte. Die regelmäßig gemeldeten neuen Kooperationen und Partnerschaften machen unter diesem Aspekt noch mehr Sinn - Alipays Marktmacht in China kombiniert mit Wirecards Stärke im Reisemarkt in Kombination mit KLARNA und GRAB machen ein Bild - und dass kombiniert mit den Initiativen im Mobilitätsbereich und im Geschäfts-Einkaufserlebnis 2.0 - hier ist noch viel Phantasie weit über die Paymentlösung hinaus. Und jetzt die FinTech Initiative im Nahen Osten mit Visa, kombiniert mit den anderen FinTech-Plattformen Wirecards weltweit - passt ins Mosaik.

