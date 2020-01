TecDAX | Wirecard: Sprint gestartet und jetzt...

Das Potential von bis zu 131 Millionen Mobilfunkkunden, welches durch den Sprint-Deal in weiteren Schritten erreichbar werden könnte, gibt viel Phantasie für die Zukunft. Wieder einmal einer der wichtigen neuen Partner, zeigt sich allein darin, dass normalerweise "neue Kunden" von Managern der Ebene 3 kommentiert werden, bei Sprint hat man es bis zum CEO geschafft: "Defining the #retail experience of the future together with @sprint" Was fehlt ist der Hinweis auf weitergehende Ambitionen, die waren aber in der Presseerklärung Wirecards zur neuen Kooperation zahlreich zu finden: "DIE ZUSAMMENARBEIT STARTET IM BEREICH EINZELHANDEL, EINE AUSWEITUNG AUF ANDERE BRANCHEN UND SERVICES IST GEPLANT" im Zusammenhang mit der verkündeten Sprint-Zusammenarbeit. Weiter heisst es: "...und die Unternehmen erkunden eine breitere Zusammenarbeit in weiteren Marktsegmenten." und "Sprint und Wirecard werden sich zunächst auf das Retail-Segment konzentrieren" und "Ergänzung der IoT-Technologie von Sprint um Unified-Commerce-Lösungen von Wirecard ist ein wichtiger Schritt" - mehr braucht es doch nicht, um die Planungen und die entsprechnede Erwartungshaltung zu nähren.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Und jetzt kommt Alipay? Wäre logischerweise der nächste potentielle Big Shot

Wir haben bereits vor einigen Wochen wichtige Beteiligungen von Softbank auf der Kundenliste von Wirecard vermisst. Wir titelten: "Schüzenhilfe von Softbank, aber wann kommen die Großen", davon ist jetzt einer da Damals fragten wir bereits: "Und wenn Sprint (große Beteiligung von Softbank) mit T Mobile USA fusioniert, was wird daraus für Wirecard möglich werden?" und jetzt kommt die Antwort -erster Teil..

Damals fehlten uns noch weitere Namen auf der Liste - AliPay sagt etwas? Wenn Sprint trotz Fusionskonzentration für Wirecard gewonnen werden kann, deutet es darauf hin, dass Softbanks-"Leute" an allen Beteiligungen arbeiten, also freuen wir uns auf die nächste Überraschung....

Bewegung im Aktionariat ist genug - scheinbar erratisch

Die §40 Meldungen über Veränderungen im Beteiligungsbereich der Wirecard sprechen ein klares Bild: Viel Unsicherheit, starke Leihaktivitäten zum Shorten der Aktie, starkes Interesse an kurzfristigen Bewegungen der Aktie teilzunehmen - Es findet sich fast täglich irgendein kurzfristiger Tradingtip zur Wirecard-Aktie, jeder Widerstand wird als Chance für Daytrading oder Derivat-tradingstrategien gewertet. Eigentlich ein gesundes Zeichen - hohe Liquidität ist Basis für eine interessante Aktie und fördert mittelfristig auch die mögliche Performance.





Auch die Aktien aus der Branche geben den Takt vor - wenn Wirecard die FT-Vorwürfe endllich ad-acta legen kann: Paypal handelt kräftig im Plus und iinvestiert Milliarden in Unternehmen, die Paypal Mehrwerte liefern, die Wirecard bereits im eigenen Unternehmen hat und bereits als Dienstleistung anbietet - Loyality-Programme, Kundenbindungssysteme. Sqare, ein Zahlungsdienstleister der ähnliche Wachstumsraten auf wesentlich geringerem Niveau wie Wirecard hat und gerade mal die Schwelle zur Profitabilität "sieht" handelt derzeit mit einer Kapitalisierung von 29 Milliarden USD und hat allein gestern 4,69% Kurssteigerung hingelegt - aber Wirecard gewinnt Sprint als Kunden - nicht Square, nicht Adyen sondern der angebliche "Bilanzbetrüger" Wirecard, dieselbe Wirecard die profitabel wächst und mit ihrer Vision2025 einen Wachstumspfad verspricht, der in andere Regionen weist als beispielsweise Square oder Adyen.



.

Kursziel von 220,00 EUR bestätigt

wurde von den Analysten der Kepler-Chevreux gestern das Kursziel von 220,00 EUR mit einem klaren "BUY" bestätigt - ein Analysehaus mit hoher Trefferquote, dass sich so weit vor wagt? Und mit welcher Begründung? "Optimistische Aussagen des CEO Markus Braun über die nächsten Monate" und erwartet gute Ergebnisse im Vierten Quartal. Logisch eigentlich, keine Einschränkungen wegen der FT-Vorwürfe werden gemacht - klares Urteil über die Substanz der Vorwürfe. Zumindest für Kepler-Chevreux.

Und auch der Aktienrückkauf wirkt stabilisierend, jedoch natürlich aufgrund des überschaubaren Volumens natürlich nur homöopathisch: "Im Zeitraum vom 19. Dezember 2019 bis einschließlich 02. Januar 2020 wurden insgesamt 56.759 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2019/I erworben." Insgesamt sind hier bis zu 2.500.000 Aktien möglich mit bis zu 200 Mio EUR Gesamtkaufpreis: "Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2019/I können im Zeitraum vom 5. November 2019 bis 5. November 2020 insgesamt bis zu 2.500.000 eigene Aktien der Gesellschaft zurückgekauft werden. Als größtmöglichen Gesamtkaufpreis für den Erwerb der Aktien der Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) hat der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, den Betrag von 200 Mio. EUR zugewiesen."

Widerstand bei 115,00 EUR sollte überwunden werden

damit es weiter in Richtung des - zumindest derzeit ambitioniert erscheinenden - Kursziels von 220,00 EUR gehen kann.

DIE aktuelle Analyse zu Wirecard. Wie geht es weiter? Wird Wirecard je zur Ruhe kommen, warum ist gerade Wirecard gezielt "Opfer" der Leerverkäufer - natürlich auch der rasanten Firmenentwicklung und Geschichte geschuldet.

Ob die Aktie ohne einen positiven KPMG-Bericht den Schwung besitzt "im Vorbeilaufen" die erstarkten Widerstände zu nehmen, um es möglicherweise zu einem "Short Squeeze" kommen zu lassen? Wahrscheinlich eher nicht, dafür fehlt ein Ereignis, vielleicht schon wesentlich bessere als erwartete Q4-Ergebnisse? Hier wäre Luft - die allenthalben gemeldeten Online-Rekordumsätze könnten hier durchaus zum Umsatz- und Gewinnturbo für Wirecard geworden sein - die nächsten Tage könnten auch aus diesem Grund interesssant werden. Das würde auch zur Charmeoffensive des CEO Markus Braun, der seine Kommunikation über Twitter in den letzten Wochen intensiviert und - so ist der Eindruck - zielgerichteter einsetzt, passen.

07:50 Uhr, 09.01.2020, Xetra-Handel - die Wirecard Aktie notierte zum Handelsschluss bei 111,75 EUR.





Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

