TecDAX | Wirecard: Richtung 90,00 EUR? Dafür spricht...

Vielleicht weil: Der Hedgefonds Coatue Management am Freitag seine Shortposition auf 1,06 % weiter reduzierte. Dass ist die dritte Reduktion seit dem 15.05. an dem der Fonds einen Shorthöchststand von 1,35% erreichte - Tendenz erkennbar, passend zu den am Freitag gemeldeten Gesamtshortbeständen und deren Entwicklung "UND jetzt Donnerstag und Freitag: 1.110.000 weniger Aktien short, dass ist schon eine Hausnummer!". Vielleicht weil eine Studie der BoA, dem US Department of Commerce und Shawspring Research nochmals bestätigt, was schon viele sagten: Die radikale Verhaltensänderung des Nutzungsverhaltens der Konsumenten durch Corona und die entsprechenden Lock-Downs: "Der Anteil von E-Commerce am Einzelhandel in den USA ist in 8 Wochen von 16 auf 27 Prozent gestiegen. Der letzte Anstieg dieser Größenordnung hatte vor der Pandemie 10 Jahre gedauert."

Tja, sollte eigentlich die optimistischen Umsatzprognosen Wirecards bestätigen

Wenn die wirklich relevant sein sollten. Die Frage ist ja auch, wieviel Bewertungsabstand zu den Peers wird durch die FT-Vorwürfe, Organisationsmängel und das noch ausstehende Jahresabschlusstestat und JA-Bericht für 2019 gerechtfertigt. Randbemerkung: Square Inc. hat seit dem Tief am 18.03.2020 (XETRA, 31,92 EUR) seinen Kurs mehr als verdoppelt auf aktuell 77,00 EUR (XETRA, 09.26 Uhr, Plus 5,07%).Wer ist Square? Zahlungsdienstleister mit Visionen und kräftigem Wachstum: Umsatz im Q1 615,9 Millionen US-Dollar, im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach dies einem Plus von 25,94 Prozent - Börsenwert derzeit: rund 36 Mrd. USD - Wirecard rund 10 Mrd. EUR mit: "Q1-Umsatz im Konzern um rund 24 Prozent auf 700,2 Mio. EUR (Q1/2019: 566,7 Mio. EUR) erhöht. Der vorläufige operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im ersten Quartal 2020 um rund 26 Prozent auf 199,2 Mio. EUR (Q1/2019: 158,0 Mio. EUR). Bereinigt um Einmalaufwendungen läge das EBITDA bei rund 204,0 Mio. EUR (+ 4,8 Mio. EUR), was einem Anstieg um 29 Prozent entspricht."

Wieviel Kursabschlag ist die Frage wert, ob die Bilanzen 2016-2018 möglicherweise - man darf nicht vergessen, KPMG fand keine Belege für die Kernvorwürfe, wohl für unprofessionelles Handling und fehlende Dokumentationen.- immer mit einem gewissen Restzweifel behaftet sein könnten. Wohlgemerkt: Beweise oder belege für Fehlbuchungen oder generell falsche Bilanzaussagen wurden nicht gefunden - leider auch keine vollständig überzeugenden Positivbeweise. "Im Zweifel für den Angeklagten?" - kann auf Dauer für einen DAX-Konzern nicht die Lösung oder der Anspruch sein - abe rhier sind Schritte unetrnommen worden und werden weiter unternommen, die grundsätzliche Änderungen erkennen lassen. Hier sollte Wirecard weiter ansetzen, um ein möglicherweise positives Momentum bei der für Anfang Juni angekündigten Bilanzvorlage 2019 zu nutzen.

Auch dass man die illiquiden Tage jetzt relativ unbeschadet überstanden hat

spricht für einen möglichen Umschwung oder vielleicht doch nur für die Ruhe vor dem Sturm? Bei Wirecard war in der Vergangenheit vieles möglich und die neugeschaffenen Strukturen, insbesondere im Compliance, müssen erst noch ihr "DAX-Niveau" beweisen. Die Kursentwicklung insgesamt war letzte Woche "befriedigend", wobei der Ausbruchsversuch am Mittwoch der bei über 86,00 EUR wieder "zurückprallte", möglicherweise enttäuschte.

Der Rückgang der Shorts an diesen beiden illiquiden Tagen hat möglicherweise ein weiteres Zurückkommen des Kurses verhindert. An solchen Tagen gab es in der Vergangenheit öfters "Gerüchte" oder konzertierte Shortaktivitäten oder Presseartikel plus Abverkäufe. Also spannende Tage unbeschadet überstanden - aus Long-Sicht.

"WDI GR short int is $2.63BN;28.88MM shs shorted;25.15% of float; 6.50% fee & rising.Shs shorted up +3.17MM shs,+12.3%,over last 30 days as price fell -32% & down -1.23MM shs,-4.07%,last week.Shorts up +$725MM in 2020 mark-to-market profits; +$15MM on today's -0.55% move" S3 Partners LLC, Ihor Dusaniwsky, 22.05.2020

Aktuell (25.05.2020 / 09:59 Uhr) notierten die Aktien der Wirecard AG im XETRA-Handel mit einem Plus von 3,12 EUR ( 3,75 %) bei 86,42 EUR.



