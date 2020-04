TecDAX | Wirecard: Rekord! ACHT Bundesanzeigermmeldungen für den 28.04.2020, bis zu 2,61% mehr des Gesamtkapitals

29.04.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat die Veröffentlichung des KPMG-Berichts gestern geliefert - der Markt senkte den Daumen und heute geht es weiter mit roten Vorzeichen - die 84,04 EUR markierten auf XETRA das heutige TIEF, jetzt wieder bei 87,94 EUR - Kursmassaker noch nicht vorbei?Nach der ersten bundesbankmeldung für gestrige Transaktionen von Viking Global Investors, die gestern Kasse gemacht haben und ihr Shortposition kräftig auf "nur" noch 0,64 % reduziert - kommend von 1,01 % am Vortag.So weit so gut. ABER DANN ETWAS SPÄTER EINE FLUT VON MELDUNGEN - die Geier kreisen? Nutzen die Unsicherheit und Unklarheit für einen koordinierten Angriff? alles am 28.04.2020 - in einem hochvolatilen Markt, wo schon der richtige Moment für hohe Kursausschläge auch durch kleine Orders führen kann.

GREENVALE CAPITAL erhöht seine Position auf 0,50% (von 0,48%)

COLTRANE ASSET MANAGEMENT erhöht seine Position auf 0,50% (von 0,44%)

MARSHALL WACE erhöht seine Position auf 1,33% (von 1,23%)

MAVERICK CAPITAL erhöht seine Position auf 0,95% (vorher unter der Meldegrenze also erhöht er um mindestens 0,46%, maximal um 0,95%)

SLATHE PATH CAPITAL erhöht seine Position auf 1,59% (von 1,10%)

SUSQUEHANNA INTERNATIONAL HOLDINGS erhöht seine Position auf 0,52% (vorher unter der Meldegrenze also erhöht er um mindestens 0,03%, maximal um 0,52%)

TCI FUND MANAGEMENT erhöht seine Position auf 1,53% (von 1,04%)

Wow, ist der Wahnsinn, wenn allein die Großen Shorts um bis zu 2,61% des gesamten Aktienkapitals ihre Shortpositionen erhöhen. So kann man auch Kurse in die "gewünschte Richtung" jagen. So kann man auch die eigene Meinung zur "Marktmeinung" machen... oder die eigenen Interessen. Oder eben der Überzeugung Ausdruck verleihen, dass der KPMG-Bericht negativ für Wirecard ist.

Neben der Nord LB hat auch die DZ Bank den Bericht negativ ausgelegt - Kursziel runter auf 105,00 EUR von 132,80 EUR von BUY auf HALTEN. Auch hier sieht man den Bericht nicht als den erhofften Befreiungsschlag und erhöhte infolgedessen die Risikoabschläge, so dass das Kursziel gesenkt wurde. JP Morgan bleibt heute bei NEUTRAL und dem Kursziel von 150,00 EUR - es bleiben zuviele Fragen offen laut deren Analyst. So ist allein der erste Analyst, der sich äußerte, - Baader - positiv aufgrund des Berichts: BUY bleibt, Kursziel 240,00 EUR bleibt - Baader's Analyst sieht offensichtlich den Bericht als ausreichend an, das Kapitel der Vergangenheit damit als geschlossen zu betrachten. Möglicherweise bleiben wirklich nur die folgenden Punkte dauerhaft wichtig: Organisationsmängel wurden seit Mitte 2019 duch neue Strukturen und Compliancestärkung für die Zukunft STARK VERMINDERT. Die Umsätze von 2019 udn so wohl auch zukünftig sind auch im Rahmen einer forensischen Untersuchung, die übe reine "normale" Jahresabschlussprüfung weit hinaus geht, BELASTBAR UND ÜBERPRÜFBAR. Die Bilanzen der Vorjahre haben Bestand und DIE ANGEZWEIFELTEN BILANZEN MÜSSEN NICHT GEÄNDERT WERDEN, also auch keine Haftungsfragen gegenüber Wirecard aufkommend.

Passend zum gestrigen Kursdisaster die aktuellen Shortmeldungen von Ihan Dusaniwsky Stand Gestern nach Börsenschluss - insgesamt 25,92 Mio Aktien short, eine Steigerung von 520.000 Stück seit dem 27.04.2020 nach Börsenschluss - kräftige Aufwärtsbewegung, aber viel interessanter derzeit: Die 844 Mio. USD um die allein gestern die Wertigkeit der Shortpositionen gestiegen ist - ein sehr lukratives Tagesergebnis. Und jetzt haben sich weitere Analysten positioniert, die Nord LB ist von BUY auf HALTEN heruntergegangen und beließ das Kursziel auf 102,00 EUR. zuviele Fragen blieben offen, meinte der Analyst der Nord LB. Und jetzt? Was jetzt noch offen ist, scheint offen zu bleiben. Wenn die Dezember 2019-Prüfung aller Geschäftsvorfälle des Drittpartnergeschäfts durch KPMG belegen sollte, dass zumindest jetzt gerichtssicher dokumentiert die Drittpartnerumsätze belegt werden können, dann sollte spätestens dann die Gegenwart und Zukunft wichtiger werden oder...

SEZIERUNG DES KPMG BERICHTS

Unverständlich die Kommunikation Wirecards - unnötige Diskussionen und Gerüchten wurde so der Nährboden bereitet. Sei es drum, der bericht liegt vor, wurde - bis auf 7 Namensschwärzungen - ungekürzt veröffentlicht udn sollte nun Basis einer unaufgeregten Betrachtung sein. Wir werden im folgenden den bericht Seite für Seite "aufarbeiten", kommentieren und herausstreichen, was uns wichtig erscheint - für den flüchtigen Leser gibte es am Ende jeden Absatzes eine farbig markierte Zusammenfassung (rot für negativ, grün für positiv und blau für neutral - für die weitere Würdigung/Entwicklung Wirecards).

FORTSETZUNG DER AUSFÜHRLICHEN AUSWERTUNG HIER.

