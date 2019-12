TecDAX | Wirecard: Kursziele und ihre Begründung - hängt letztlich an KPMG

Jetzt ist die Zeit - und auch die Ruhe - die verschiedenen Analysten- Einschätzungen zur Wirecard-Aktie zu betrachten und deren Begründungen zu vergleichen. Bei wenigen Aktien ist die Diskrepanz zwischen Analystenkonsens und aktuellem Kursniveau so gross wie bei der Wirecard-Aktie. Und bei wenigen Aktien hängt die zukünftige Kursentwicklung so stark an einem Bericht eines Wirtschaftsprüfers. KPMG's für das erste Quartal 2020 avisierter Soderprüfungsbericht wird entweder das Kurspotetnial der Wirecard-Aktie freisetzen - bei einem "Freispruch" - oder eben den Shorts Recht geben, die darauf offensichtlich vertrauen, dass die FT mit ihren Vorwürfen zumindest in großen Teilen Recht bekommt.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Wir werden einen Überblick über die aktuellen Analysten-Einschätzungen und deren Kursbegründung geben, insbesondere ist hierbei wichtig, dass selbst die FT die Bilanzen 2018 und die vorläufigen Zahlen für die ersten 9 Monate 2019 (ungeprüft, vorläufig) zumindest bisher nciht angezweifelt hat. Die FT fokussiert sich auf 2017, teilweise auch auf 2016er Zahlen der Wirecard. Also ist die Basis und die Wachstumsdynamik der aktuellen Wirecard-Analysen wohl korrekt und die daraus gewonnen Kursziele werden einerseits durch branchendurchschnittliche Bewertungskennziffern andererseits durch die persönlichen/individuellen Analysemodelle der einzelnen Wertpapierhäuser errechnet. Der zweite Punkt erklärt neben subjektiven Zukunftsbewertungen vom potentiellen Marktwachstum die teilweise großen Kurszieldiskrepanzen. hinzu kommen teilweise verwendete Risikoabschläge aufgrund der FT-Vorwürfe, die von einigen Analysten berücksichtigt werden.

Analysteneinschätzungen sind nicht in Stein gemeißelt und unterliegen natürlich Neubewertungen im Zeitablauf. Beginnen wollen wir also mit den zuletzt aktualisierten Analystenwertungen/Kurszielen.

4 im Dezember aktualisierte sehen 150,00 EUR,205,00 EUR, 240,00 EUR und 270,00 EUR als Ziel

Die aktuellsten Bewertungen berücksichtigen die aktuellesten Entwicklungen bezüglich FT-Diskussion und enthalten somit auch eine Wertung der Relevanz dieser Vorwürfe für die zukünftige Kursentwicklung der Wirecard, natürlich subjektiv. Somit am "relevantesten" für unsere Betrachtung. Interessant ist, dass nur eine Bank hierbei explizit einen Abschlag für die laufende FT-Diskussion und die Leerverkäufer in ansatz bringt: Die DZ Bank sieht eigentlich 180,00 EUR Kursziel, bringt aber 30,00 EUR wg. dieser beiden Punkte in Abschlag, so dass man "nur" noch 150,00 EUR als Kursziel nennt - trotzdem KAUFEN, aktualisiert am12.12.

Baader Bank ( 240,00 EUR, 09.12.), Morgan Stanley ( 205,00 EUR, 12.12.) und Hauck Aufhäuser (270,00 EUR, 19.12.) sehen "ein starkes 2020" und "irreführende Vorwürfe wegen Cashpositionen in der 2017er Bilanz"(HA), "hohes strukturelles Wachstum"(MS) und "eine der 16 aussichtsreichsten Aktien der DACH-Region 2020" (Baader). Alle 4 empfehlen Kaufen respektive übergewichten - Steigerungspotential von mindestens 50%, repektive bei positivem KPMG-Bericht von mindestens 70%, bis zu 154%. BEEINDRUCKEND.Und das in Kenntnis aller FT-Vorwürfe.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Cube)}

Die zuletzt im November aktualisierten liegen zwischen 134,00 EUR und 230,00 EUR

Die pessimistischste Einstufung kommt von Independent Research - zuletzt am 6.11. aktualisert - Begründung für "nur" 134,00 EUR-Kursziel ist: Eine erhöhte Gewinnprognose für 2020 gewesen, die aber durch den "Betafaktor" FT-Vorwürfe, Presselage und Charttechnik nivelliert wird - HALTEN. NEUTRAL sind die Analysten der UBS (151,00 EUR, 06.11.), die eine erhöhte Bruttoverschuldung als Grund anführen für das im Vergleich relativ niedrige Kursziel. Alle anderen im November aktualisierten Eisnchätzungen enthalten eine KAUF, BUY oder OVERWEIGHT Empfehlung: Kepler Chevreux (220,00 EUR, 21.11.) spricht von einer "ziemlich überzeugende Antwort auf den jüngsten "Handelsblatt"-Artikel", Goldman Sachs Group (175,00 EUR, 08.11.) von "ziemlich erfüllten Erwartungen" bei den Q3-Zahlen - aber das eigentliche Kursziel von 230,00 EUR wird reduziert wegen der laufenden FT-Diskussion, d.h. nach KPMG mit positivem Ergebnis wird amn wieder auf 230,00 EUr gehen. Warburg sieht bei der "Fortsetzung der starken operativen Entwicklung" ein Kursziel von 230,00 EUR am 07.11., Berenberg sieht 210,00 EUR als Kursziel am 07.11., aber "die weitere Entwicklung hänge am KPMG-Bericht" Barclays und JPMorgan sehen beide am 06.11. 200,00 EUR, repektive 165,00 EUR - "Ausblick decke sich mit der Vision 2025" (BA)

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Seit Mai 100,00 EUr bei Citibank

Das einzige Sell gab es bereits im Mai von der Citibank, der Markt verkenne die Schwere der FT-Vorwürfe, bsi jetzt liegt man am nächsten bei der realen Kursentwicklung - ob das nach dem KPMG-Bericht so bleibt?

Und Wirecard kommentiert aktuell die Chancen und positive Entwicklung

der Zusammenarbeit von Banken und Fintechs, wobei für uns nicht ganz deutlich wird, wie sich Wirecard hier selber einstuft: Einerseits wirbt man mit Banklizenzen, die man als Whitelabeling an Fintechs "ausgeben könnte", andererseits sieht man sich als Fintech mit innovativen Ansätzen für Loyality, Datensammlungslösungen - hierfür hat man schon diverse Banken als Kooperationspartner/Kunden, insbesondere in Asien, gewinnen können. Heute gibt es folgenden Tweet von Wirecard mit Präsentationsvideo: "Our experts continue sharing their knowledge and debunking #fintech myths. To learn more about our solutions, click here: http://spkl.io/60194yolh"

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Und hier ist Wirecard gut positioniert: Nicht nur Payment sondern auch Loyality und Datenauswertung - gehört dazu, auch schon gehört in der Vision 2025. Der Trend scheint nicht aufzuhalten: "About 66% of shoppers said they expect to be buying more of their groceries online within the next five years, according to a new report from retail firm Field Agent that surveyed 3,342 primary grocery shoppers." (01.07.2019, Jessica Dumont, GroceryDive)

Oder werbewirksam auf Wirecards Twitter Account heute: "Jump to the front of the queue this #HolidaySeason with Wirecard and @real_de for the simplest online grocery shopping experience yet: http://spkl.io/60124yWo8 #WirecardAdvent"

16:33 Uhr, 29.12.2019, Frankfurter-Handel- Wirecard Aktie notierte zum Handelsschluss am 27.12.2019 bei 106,00 EUR - jetzt kommt noch ein kritischer illiquider Handelstag vor Silvester...

Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de



Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}