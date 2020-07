TecDAX | Wirecard - Klagen? Noch mehr Geld riskieren? Geht auch ohne: Fachanwalt zeigt Weg!

RA Dr. Werner A. Meier ist im Anlegerschutz, Bankrecht und Börsenrecht tätig. Komplexe Verfahren werden von RA Dr. Meier persönlich unter Mitwirkung eines oder mehrerer Kollegen betreut.

Er nimmt sich weiterhin schwerpunktmäßig der Angelegenheiten mit Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika und von Großbritannien an.

Ferner betreut er umfangreiche Verfahren im Kartellrecht mit Mandanten aus gut 20 europäischen Staaten.

Kanzleiportrait

Die Kanzlei Marzillier, Dr. Meier und Dr. Guntner Rechtsanwalts GmbH wird von den drei Namensgebern betrieben

Die Sozien waren zuvor erfolgreich in der Wirtschaft und im Bankenbereich tätig und verfügen über langjährige Erfahrungen als Rechtsanwälte.

Die Kanzlei führte und führt neben großen deutschen Verfahren auch solche in den Vereinigten Staaten von Amerika durch und konnte in einer Vielzahl von Fällen von Banken und Finanzhäusern hohe Millionenbeträge für ihre Mandanten zurückführen.

Die Sozien werden von weiteren Rechtsanwältinnen unterstützt.