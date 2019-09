TecDAX | Wirecard: Kaufsignal. Sehen wir die 200?

Charttechnisch perfekt um den Weg Richtung alte Hochs zu nehmen. 197,15 EUR war der alte Höchststand - mal schauen wie weit die Aktie diese Woche geht? Analysten sprechen ja bereits von 225,00 EUR oder mehr. Der Dow hat nur mit leichtem Plus geschlossen, die Nasdaq sogar leicht im Minus, möglicherweise ist heute erstmal konsolidieren angesagt. Wichtig ist einfach nur, dass die 155,00 heute hält. aber leider wissen wir ja, dass ein Tweet aus dem Weißen Haus, ein neues Brexit-No Deal Gerücht oder ein Husten aus China die übernervösen Märkte erstmal wieder auf Talfahrt schicken kann."Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Montag im asiatisch geprägten Handel.(...) Damit ist der DAX-Future weiter auf dem Weg in die technische Zielzone zwischen 12.400 und 12.500 Punkten." (Dow Jones, Frankfurt)

...was können wir heute Neues von Wirecard erwarten?

... die CPO Susanne Steidl informiert aktuell - nochmals auf Twitter am Sonntag von Wirecard herausgestellt- im WirecardBlog über neue Trends des Bezahlens bei denen Wirecard in der ersten Reihe mitmischen will/wird/muss: Der biometrischen Identifikation und Zahlungsabwicklung, Bezahlung durch zur Verfügungstellung von Daten und die Verschmelzung des online und offline -Retailgeschäfts. Weiterhin wird es wahrscheinlich keine neue Kooperation zu vermelden geben, an die wir uns in den letzten Wochen mit schöner Regelmäßigkeit gewöhnt haben, eher im Laufe der Woche, was dann wahrscheinlich operativ den charttechnischen Frühling bereichern wird. Analysten erwarten für diese Woche den Ausbruch Richtung 12.400, was mit mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest auch die Wirecard Aktie, die in den letzten Tagen eher zu den Topperformern des DAX gehörte, wohl nach oben bringen könnte - und wenn auch "nur" um die 3-4%, die dem Markt allgemein zugetraut werden. Donnerstag könnte die EZB mit ihrer erwarteten Zinsentscheidung einen weiteren Schub liefern. Könnte und wäre sind in dieser unsicheren Börsenzeit leider Begleiter jeder Betrachtung.

Und es gab es ja auch letzte Woche weitere, noch nicht bilanzwirksame, Erfolge zu melden: Mizuho Bank erweitert die Zusammenarbeit, und eine neue Topmanagerin ist seit dem 1.09.2019 an Bord. und einen weiteren Deal mit einer Softbank-Tochter und davor einen neuen Partner mit 1.600 Filialen weltweit.und so weiter und so weiter...Where`s the limit?{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Und Markus Braun informiert über Twitter, dass seine Teilnahme am Handelsblatt Bankengipfel ein "day well spent" gewesen sei. Ob er hier neue Kontakte knüpfen konnte für Wirecard?

Freitag(06.09.2019 / 17:35 Uhr) notierten die Aktien der Wirecard AG im Xetra-Handel zum Schluß mit einem leichten Minus über der wichtigen 155,00 EUR-Marke bei 157,30 EUR.



Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

