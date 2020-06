TecDAX | Wirecard: KEIN EINBRUCH, Samlyn versuchte es Freitag - Risse in der Shortfront?

08.06.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) musste am Freitag Nachmittag - Durchsuchung der Wirecard Räumlichkeiten mit entsprechendem - kurzfristigen (?) - Kursimpact hinnehmen. Die Durchsuchung, den Hintergrund und die möglichen Wirkungen beleuchteten wir bereits - und jetzt kann man sehen, dass der Einbruch bis auf 84,00 EUR im späten Handel am Freitag auf Tradegate möglicherweise "beschleunigt" oder "verstärkt " wurde durch einen oder mindestens einen - von denen die die Meldgrenze überschreiten - Hedgefonds: Samlyn Capital LLC. Laut Bundesanzeigermeldung erhöhte er am Freitag seine Shortposition auf 0,96% (von 0,86%). Und möglicherwiese ist ein anderer Hedgefonds in die Parade "gefahren" und hat die niedrigen Kurse zum Ausstieg benutzt und so möglicherweise zu einem Rebound geführt: Laut Bundesanzeiger reduzierte Maverick Capital seine Position auf 1,125 (von 1,23%). Offensichtlich klappt die Koordination unter den Shortsellern nicht mehr so gut, wie noch vor Wochen, als an einem Tag 8 Hedgefonds gleichzeitig ihre Position erhöhten.

Möglicherweise für Wirecard eine Chance diese Front "weiter aufzuweichen" wäre eine überzeugende Präsentation am 18.06. - nicht nur operativ überzeugend, dass setzt man ja fast schon bei Wirecard voraus, sondern auch überzeugend einen Wandel in der Organisation, Struktiur und Dokumentation des Unternehmens dokumentierend. Wie bereits gesagt: Uneingeschränktes Testat von E&Y ist das absolute Minimum, andere Punkte sollten zusätzlich geklärt, klargestellt und belegt werden.

Es werden wohl nicht alle Punkte am 18.06. geklärt werden können

verlautbart es heute von der UBS. Das Update des Analysten bleibt bei NEUTRAL und einem Kursziel von 129,00 EUR. In Anbetracht einer nicht erwarteten Klärung aller fraglichen Punkte ein relativ hohes Kursziel, mag man meinen. Oder wäre das Kursziel ohne FT-Vorwürfe und ungeklärte Fragen ansonsten eher in Regionen der Baader Bank von 240,00 EUR? Halt "erheblich unterbewertet", wie der Baader-Analyst nicht müde wird zu betonen.

Auch ODDO BHF meldet sich nach der durchsuchung mehr oder weniger entspannt zu Wort: Man bleibt bei NEUTRAL, Kursziel 105,00 EUR. durchsuchungsnachricht sei zwar schlecht für die Aktie, bringe aber fundamental nichts Neues. Also auch hier warten auf den 18.06. und mögliche neue Impulse.

Kursentwicklung heute überraschend entspannt, Verluste vom späten Freitag vergessen!

Hätte auch anders kommen können. die Rufe am Wochenende über die Ablösung Brauns blieben offensichtlich ohne Wirkung auf die Stakeholder. Wir berichteten ausführlich über die Rücktrittsforderungen, von der FAZ wieder aufgebracht, und die Sonntag Abend veröffentlichte Stellungnahme Wirecards: FAZ fordert Brauns Rücktritt und Sonntag Stellungnahme: 18.06. steht! Prognose steht! Bilanz steht!

In einem unentschlossenen Gesamtmarkt hat Wirecard die Kurstiefs vom freitaglichen "Nach-XETRA-Schluss-Handel" weitgehend aufgeholt und bewegt sich derzeit bei 94,11 EUR ("leichtes" Minus von 1,85%, wenig im Vergleich zu den Freitag gesehenen 84,00 EUR auf Tradegate nach der Nachricht über die Durchsuchung).

Aktuell (08.06.2020 / 12:28 Uhr) notieren die Aktien der Wirecard AG im XETRA-Handel mit einem Minus von -1,77EUR ( -1,85 %) bei 94,11 EUR.





