TecDAX | Wirecard: Jetzt zählt es!!

Jedenfalls hat Wirecard bisher nicht den nötigen Drive gehabt nachhaltig die 155 Euro zu überwinden. Solange dieser Widerstand nicht überwunden ist, ist der Weg nach oben versperrt. Je länger die Aktie an diesem Kurs scheitert, desto schwieriger ist die charttechnische Situation. Heute könnte nun im freundlichen Börsenumfeld der Ausbruch klappen.Wirecard führt die Liste der DAX-Werte an. Plus 3,74 % auf 149,90 EURO, im Verlauf bereits auf 150,85 EURO. Die Analysten sehen alle Wirecard AG positiv, Kursziele über 200,00 EURO sind fast die Regel. Aber der Kurs verharrt unter 150,00 EURO über einige Zeit. Und die Nachrichtenlage ist durchweg positiv: Neue Kunden im Halbwochentakt prägen die Nachrichtenlage, der CEO sieht große Umsatzpotentiale in den neuen Kunden auf Twitter - alles auf grün. Spannende Chancen für die Aktie. Technsich fehlt der Ausbruch. Heute zumindest diese Woche möglich, wenn keine neuen Handelskriegsnews kommen, der No-Deal-Brexit verschoben wird und ....

Und heute gab es ja auch neue Erfolge zu melden: Mizuho Bank erweitert die Zusammenarbeit, und eine neue Topmanagerin ist seit dem 1.09.2019 an Bord.

...zurück zum neuen Geschäft

Seit 2018 arbeitet Wirecard mit der Mizuho Bank zusammen und bietet Akzeptanz- und Issuing-Services für Firmenkunden der Mizuho Bank in Asien an. Die Mizuho Bank gehört zur Mizuho Financial Group, einem der größten Finanzinstitute der Welt. Die Mizuho Financial Group ist in 38 Ländern und Regionen vertreten und verfügt über eine Bilanzsumme von 1,8 Billionen US-Dollar (Stand: 31. März 2019). Die Mizuho Bank hat einen der größten Kundenstämme in Japan und unterhält ein globales Netzwerk, das die wichtigen internationalen Geschäftszentren umfasst.

Wirecard und die Mizuho Bank werden in weiteren Regionen im asiatisch-pazifischen Raum zusammenarbeiten, darunter Australien, Malaysia, Neuseeland und die Philippinen. Weltweit wird sich die Zusammenarbeit auch auf Europa und die Vereinigten Staaten erstrecken. Zur Ergänzung des Serviceangebots der Mizuho Bank ist auch eine Corporate Payout-Lösung in Planung. Insgesamt wird Wirecard die Mizuho Bank mit innovativen und vollständig digitalen Lösungen unterstützen, die sich insbesondere an Bankkunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dem Einzelhandel und dem Gastgewerbe richten.

...und der neuen Topmanagerin

...Laura McCracken. Wer?

Aktuell (04.09.2019 / 11:39 Uhr) notieren die Aktien der Wirecard AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +5,40 EUR (+3,74 %) bei 149,90 EUR.



Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

