TecDAX | Wirecard: Ist das der Quantensprung?

Wirecard geht eine globale strategische Partnerschaft mit UnionPay, dem weltweit größten Kreditkartenunternehmen, ein. Zu den Zielen der Zusammenarbeit gehören die internationale Expansion von UnionPay sowie das Wachstum von Wirecard in China und Ausbau des Geschäfts mit chinesischen Unternehmen. Sensationell potentiell 7,59 Milliarden herausgegebene Kreditkartenplus Wirecard(?) - und Unionpay will wachsen, auch mit neuen Angeboten von Wirecard. Dass kann was ganz Großes werden Die Geschäftsbeziehung ist nicht neu, aber die jetzt geplanten Erweiterungen könnten durchaus Unionpay zu einer der größeren Chancen für Wirecard machen. Insbesondere die Chinakarte zieht hier. Ob hier wieder ein Tweet von Herrn Braun folgen wird? Egal.

Also alles gut bei Wirecard

....und der Kauf der Aktie eine sichere Wette auf das Wachstum der Gesellschaft und ein Schließen des Bewertungsabschlags zur Peergroup? Aktuell ist das allgemeine Börsenumfeld, wie wir in unserem Wochenrückblick ja bereits befürchtet hatten durch geopolitische Unsicherheiten geprägt, keine Zeit für einen starken Kursanstieg eines DAX-Unternehmens. 5% der Weltölproduktion können durch einen Drohnenangriff gestört werden- Wahnsinn. Und aus dem Weißen Haus kommen bereits diffuse Vergeltungsandrohungen - eine Gemengelage die Gift für den Aktienmarkt sein könnte. Insbesondere bei einer weiteren Eskalation.

Nochmals zu den neuen Geschäftsaussichten

UnionPay ist mit über 7,59 Milliarden ausgegebenen Karten – und damit laut dem Nilson Report 57,6% der gesamten sich im Umlauf befindlichen Karten – führend auf dem globalen Kreditkartenmarkt und eine wichtige Organisation innerhalb der chinesischen Kartenbranche. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit zwischen Wirecard und UnionPay steht der Ausbau der weltweiten Akzeptanz von UnionPay als digitale Zahlungsmethode über alle Kanäle hinweg. Darüber hinaus stehen einige gemeinsame Issuing-Projekte an, darunter die Einführung von Unternehmenslösungen wie Payout-Produkte und SCP (Supplier and Commission Payments) sowie verbraucherorientierter Produkte in Form von digitalen Wallets für ausländische Touristen in China.

Fazit?

Die Charttechnik ist eine mögliche Krücke oder Entscheidungshilfe. Widerstand bei 155,00 EUR vorletzte Woche Freitag überwunden, Schwung hat gefehlt, jetzt wieder unter der wichtigen Marke. Irgendwie scheinen die Anleger ein wenig die Lust an der Aktie verloren zu haben?



Vielleicht sammeln die Bullen Kraft für einen kräftigen Ausbruchversuch in den nächsten Tagen? Jedenfalls ist die heutige News dafür ein gutes operatives Fundament. Oder ist erstmal die Luft raus bei Wirecard? Dumme und doch einzig richtige Antwort: DER KURS HAT IMMER RECHT.

Heute(16.09.2019 / 08:17Uhr) notierten die Aktien der Wirecard AG im Frankfurter-Handel immer noch unter der wichtigen 155,00 EUR-Marke bei 151,50 EUR leicht im Plus. Unspektakulär, aber gar nicht schlecht im heutigen Umfeld..



