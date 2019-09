TecDAX | Wirecard: Hochzeit im Himmel

Wirecard AG und eine Tochtergesellschaft der SoftBank Group Corp. (SoftBank) haben die Dokumente für die Ausgabe und Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen sowie die strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Dies ist die Umsetzung der am 24. April durch Wirecard und der Softbank-Tochtergesellschaft unterzeichneten Absichtserklärung.. Bereits am 12.09.2019 Morgen konnte Wirecard ja ein letztendlich erfolgreiches Debüt am Anleihemarkt vermelden.

Also alles gut bei Wirecard

....und der Kauf der Aktie eine sichere Wette auf das Wachstum der Gesellschaft und ein Schließen des Bewertungsabschlags zur Peergroup? Wenn man dem CEO glauben darf, sind allein 3 in den letzten Wochen gewonnene Neukunden perspektivisch für ein Multiple des aktuellen Umsatzes gut – so drückt er es auf jeden Fall auf Twitter aus.

So einfach ist es dann doch nicht. Die Wirecard AG ist in einem stark wachsenden Markt einer der wichtigen Player -aber die Konkurrenz lauert überall, einerseits durch ebenfalls stark wachsende Wettbewerber wie beispielsweise Adyen, als auch potentiellen neuen Wettbewerbern. ABER Softbank bietet eine Vielzahl an potentielllen Partnern, Kunden und auch politische Unterstützung (Hinweis: Struktur von Softbanks Zukunftsfonds). Der Softbank-Kosmos passt optimal zu Wirecard, die ersten Kooperationen waren bestimmt erst der Anfang, sind aber bereits für sich wichtige Schritte:

Am 02.09. hieß es beispielsweise bei uns: Wirecard: wieder durch Softbank gepusht oder am 20.08. Wirecard profitiert (wieder) von Softbanks Netzwerk usw.

Chancen ohne Ende

Die ambitionierten Ziele aus der strategischen Kooperation mit der SoftBank-Tochtergesellschaft werden bereits heute verfolgt. Mit den Unternehmen AUTO1 Group, Brightstar und OYO wurde die internationale Zusammenarbeit bereits verkündet. Aufgrund der globalen Ausrichtung beider Unternehmen ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten der globalen Zusammenarbeit, mit einer Reihe von - so seiten Wirecard mitgeteilt - bereits aktiven Diskussionen, die im gesamten SoftBank-Ökosystem geführt werden.

Fazit?

Die Charttechnik: Widerstand bei 155,00 EUR vorletzte Woche Freitag überwunden, Schwung hat gefehlt, jetzt wieder unter der wichtigen Marke. Irgendwie scheinen die Anleger ein wenig die Lust an der Aktie verloren zu haben? Während die totgesagte Deutsche Bank AG in den letzten Tagen einen fulminanten Kursanstieg erreichen konnte (von zugegebenermaßen niedrigstem Niveau), bleibt Wirecard hinter dem Markt zurück. Vielleicht sammeln die Bullen Kraft für einen kräftigen Ausbruchversuch in den nächsten Tagen? Oder ist erstmal die Luft raus bei Wirecard? Die Besiegelung des Softbank-Wirecard-Pakts läßt für die nächsten Monate noch einiges an neuen Kooperationen erwarten - Kooperationen mit Aktionären sind leichter als mit fremden Dritten. Und Wirecard stehen alle Türen offen. Und man denke mal an die Investoren in Softbanks "Riesenfonds" - die sollten auch an Wirecards Wachstum interessiert sein.

Heute(18.09.2019 / 07:41 Uhr) notierten die Aktien der Wirecard AG im Xetra-Handel zum Schlußkurs gestern immer noch unter der wichtigen 155,00 EUR-Marke bei 152,80 EUR im Minus. Unspektakulär..



