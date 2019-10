TecDAX | Wirecard: Hat die FT schon gewonnen?

Heute geht es weiter runter 113,90 im Moment Richtung 111,00 EUR - da war die Aktie kurz nach Bekanntwerden der neuen - alten - FT Vorwürfe, bevor eine Gegebewegung einsetzte. Der letzte Schritt seitens Wirecard war der Startschuss für die Sonderprüfung durch KPMG. Aber eine solche Prüfung dauert nun mal. Und bis dahin sind Spekulationen Tür und Tor geöffnet. Alle wollen jetzt wissen was los ist, wollen jetzt Wirecard in die Schublade "Betrüger" oder "Arme Opfer" stecken. Aber wer vernünftige, Bestand-habende Ergebnisse will, der muss jetzt abwarten. Alles andere ist erratisches Herumstochern. KPMG muss und wird liefern. KPMG weiß, dass die Ergebnisse genau geprüft, betrachtet und zerpflückt werden. Alles wird es noch mehr Zeit erfordern, damit alles wasserdicht ist. GEDULD.

Schüsse aus dem Off

Schüsse aus dem Off

Aber GEDULD hat die Börse nicht. Stattdessen bemängelt jetzt eine streitbare Anwaltskanzlei,dass Wirecard die Untersuchung selber beauftragt hätte und deshalb keine vernünftigen Ergebnisse zu erwarten wären. Es hieß gestern auf schönem Wirtschaftsenglisch: "Dr. Wolfgang Schirp from Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB in Berlin: "In the current situation, an independent auditor is needed. Investors cannot confide in someone who reports to the Wirecard board. Therefore, we are assembling a group of investors to force the appointment of a special auditor under section 142 of the German Stock Corporation Act. This special auditor will independently examine the matter and report to shareholders. To reach the quorum of 1/20 of Wirecard's capital needed under section 122 of the German Stock Corporation Act, we welcome participation by as many shareholders as possible". Heisst übersetzt: KPMG ist von Wirecard beauftragt, bringt nix, also muss nach §122 AktG eine Gruppe von 5% des Aktienkapitals eine Sonderprüfung beantragen. Klar, kostet viel, bringt Honorare, abe rwerden die Ergebnisse andere sein, als bei KPMG? Naiverweise glauben wir NEIN. Außer noch mehr Zeitverlust, noch mehr Zeit für Gerüchte und sinkende Kurse.

KOMISCH als die FT vor kurzem die Ergebnisse ihrer Prüfung der Verbindungen zwischen den eigenen Journalisten und Shortsellern bekannt gab, interessierte es nicht, dass die Prüfung durch FT beauftragt wurde - freiwillig wie diese betonte. Dass gleiche soll für Wirecard wohl nicht gelten.

Schade ist, dass seit FT Krieg 2.0 offensichtlich das operative Geschäft der Wirecard gelähmt scheint. Außer einer wohl schon in de rSchublade liegenden kooperation mit der Schweizer Post kamen keine der -schon fast im Drei-Tages-Rythmus - erwarteten Operativen Meldungen über neue Partner, Kunden, technsiche applikationen usw. Bestimmt stört die derzeitige Diskussion auch hier- gerade wer Zahlungen abwickeln lassen will, der erwartet einen untadeligen Leumund - im Kleinen und insbesondere im Großen. Bleibt zu hoffen, dass schnell KPMG liefert und so liefert, dass die Zweifel ausgeräumt werden können.

KPMG prüft

Seit Montag läuft die Prüfung durch einen namhaften Wirtschaftsprüfer: Mit KPMG hat Wirecard eine der großen und akzeptierten Gesellschaften gewählt. Offenlegung aller Ergebnisse des Prüfers, egal ob sie genehm sind oder nicht (hier hat beispielsweise Steinhoff International Holdings NV gekniffen unter dem Hinweis "um wirtschaftlichen Schaden zu vermeiden"): Wirecard sagt hier klar, dass der Bericht - also der gesamte Bericht - veröffentlicht werden wird. Selbstverständlich kann eine Prüfung nur so umfassend sein, wie umfassend die Unterlagen und Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Auch hier spielt Wirecard mit, in dem uneingeschränkter Zugang zu allen Informationen und Ebenen (also auch Tochtergesellschaften) zugesagt wird. Problem wird der Zeitaufwand sein. Ein solcher Bericht wird Zeit erfordern und in dieser Zeit wird Wirecard nicht zur Ruhe kommen. Deshalb ist, solange die Prüfung läuft, nicht mit einer Erholung der Aktie oder einem "Business as usual" zu rechnen. Dennoch kann so eine Untersuchung auch nicht "übers Knie gebrochen " werden. KPMG hat einen Ruf (und auch Haftungsfragen) zu wahren. Wirecard ist mit einem "larifari-" Bericht ebenfalls nicht gedient. Also ist Geduld angesagt.

"Die Untersuchung soll unverzüglich beginnen. KPMG wird zu gegebener Zeit einen Untersuchungsbericht vorlegen und ist allein dem Aufsichtsrat gegenüber verpflichtet. KPMG hat uneingeschränkten Zugang zu allen Informationen auf allen Konzernebenen. Das Ergebnis dieses Berichts wird veröffentlicht. Thomas Eichelmann, Vorsitzender des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat und früherer CFO der Deutsche Börse AG, wird die Untersuchung auf Wirecard-Seite begleiten."

Genau so sollte ein solcher Ermittlungsauftrag ausehen: Transparent, Selbstverantwortlich und Unabhängig. Anders macht es auch keinen Sinn.

Ja, auch die Führung hat es erkannt - ENDLICH

Nachdem in der Wochenendausgabe der FT (noch) in einem Interview mit dem AR-Vorsitzenden Matthias die Sinnhaftigkeit einer Sonderprüfung verneint worden ist und er wohl noch von der Vergesslichkeit der Märkte ausgegangen war, hat über Nacht ein Sinneswandel stattgefunden. Vielleicht haben auch die am Freitag weiter fallenden Aktienkurse ihren Anteil daran gehabt. Jedenfalls vernimmt man heute Morgen Herrn Wulf Matthias, der Vorsitzende des Aufsichtsrats folgendermaßen:"Wir haben vollstes Vertrauen in die bisherigen Prüfungshandlungen und deren Ergebnisse. Wir gehen davon aus, dass die erneute unabhängige Prüfung dazu führt, alle weiteren Spekulationen endgültig zu beenden."

Markus Braun, Vorstandsvorsitzender der Wirecard AG. "Ich bin überzeugt, dass durch die unabhängige Untersuchung das Vertrauen in unser erfolgreiches und stark wachsendes Geschäft gestärkt wird."