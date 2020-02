TecDAX | Wirecard: Gemeinsam mit SAP - ein weiterer Pluspunkt. Und warum Paypal ...

Man bestätigte gestern die Intensivierung der Zusammenarbeit von Wirecard mit SAP - bereits seit einigen Jahren ist das Münchener Paymentdienstleister "certified and connected" mit SAP, wie auf der homepage SAP's mehrfach erwähnt. Diese Zusammenarbeit soll nun intensiviert werden. Der CEO wirecard's setzt zu dieser Nachricht einen eindeutigen Tweet gestern ab: "Our long-lasting partnership with@SAP is a great example of how evolutionary product development can happen between tech leaders from different industries bonded by one main goal: delivering top value to the consumer." (10.02.2020). Was wird konkret getan werden? Zuerst einmal der Wortlaut der Nachricht: "Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und SAP, Marktführer für Geschäftssoftware, heben ihre langjährige Partnerschaft auf eine neue Ebene. Wirecard wird seine Technologien mit einzelnen Produktsparten von SAP kombinieren, um gemeinsame Lösungen auf den Markt zu bringen, die die Customer Journey vervollständigen und für neuartige, digitale Kundenerlebnisse sorgen. Mögliche Einsatzszenarien sind im Bereich "New Mobility" sowie im Einzelhandel und auch Sport-Events.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Wirecard wird im Rahmen des SAP PartnerEdge-Partnerprogramms offizieller Entwicklungspartner von SAP im Bereich Cloud Solutions und seine Payment-Technologien, Services und Innovationen mit ausgewählten Produktsparten von SAP integrieren. Ziel ist es, ein optimales Customer Lifecycle Management über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen.

"Wir sind sehr stolz auf diese Partnerschaft mit SAP. Unser Ziel ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die für revolutionäre Kundenerlebnisse sorgen werden. Wir freuen uns darauf, in den nächsten Wochen die ersten Ergebnisse unserer Zusammenarbeit vorzustellen", sagt Florian Eder, Head of Partner Management bei Wirecard.

HIER: ANALYSE WIRECARD AKTIE - HIER UND AKTUELL - mit Fundamentalen Daten.

Konkret?

Integration der Cloud-Software von SAP's Unternehmenssoftware mit Wirecard's Zahlungsfunktionalitäten - gibt es bereits, soll erweitert werden auf andere Module, interessant. Aber interessanter hört sich der Punkt Customer Lifecycle Management - Einzelhandel, Stichwort Wirecards Loyalityprogramme, Datenaufbereitung für strategische Unternehmensentscheidungen, Kombination mit kassenlosen einkaufserlebnissen; - New Mobility, Stichwort: Die bereits diversen Forschungskooperationen Wirecards in diesem Bereich mit UZE Mobility, HERE Mobility, CarGo Technologies, um nur die "Neuen" der letzten 3 Monaten zu nennen; - Sport Events, hier sind wir ehrlich egsagt ohne große Ideen? Geht es um Datenauswertung? Ticketing? Loyality? wird auf jeden Fall wohl nicht ohne Grund extra aufgeführt worden sein.

Das offizielle Twitter-Account Wirecards erwähnt auch explizit den Sport - scheint ja wichtig zu sein: "We are excited to deepen our partnership with SAP within their@SAPPartnerEdge program and look forward to creating truly revolutionary #CX together in areas such as #newmobility, #retail and sport. http://spkl.io/60134yFlD" (10.02.2020).

Jedenfalls wird Wirecard dem SAP Partneredge-Programm zugerechnet, laut SAP "Das Kooperationsmodell SAP PartnerEdge – Entwicklung ermöglicht Lösungsanbietern und unabhängigen Softwareherstellern (ISVs) die schnelle Konzeption, Entwicklung, Integration und Vermarktung ihrer Anwendungen im Rahmen eines umfassenden Partnerprogramms." Also kann man sich überraschen lassen. Nächster termin: 14.02.2020 - Zahlen.

UND JETZT schauen wir uns an, warum Paypal's Aktie in 2020 gut laufen soll

Paypal - Zahlungsdienstleister aus den USA soll in 2020 eine sehr gute Kursentwicklung hinlegen können, so ein Analyst, konkret werden drei Gründe dafür genannt. wir fangen mit dem 3. Grund an: "In December, PayPal closed its acquisition of 70% of GoPay, a China-based provider of mobile payments. With this transaction, PayPal became the first foreign online payment processing platform to enter the Chinese market, and this could pay off down the road. The transaction value of digital payments is set to increase significantly in the coming years in China, and although PayPal will have to contend with some domestic competition -- including Alibaba's Alipay -- this presents a major opportunity for PayPal. " (3 Reasons to be optimistic about Paypal, 09.02.2020, Motley Fool) - Schon VERGESSEN, Wirecard hat sich ebenfalls ein "komplettes Lizenzpaket" für den Chinesischen Markt in 2019 gekauft - sogar 100% des Unternehmens AllScore Payment Services Ltd. - also was heisst das für Wirecard?

Und der zweite Grund: "Venmo -- PayPal's peer-to-peer (P2P) payment app -- has been an important growth driver for the company, and from the looks of it, that will continue to be the case. Venmo had over 52 million active accounts at the end of 2019, and the app processed $29 billion during the fourth quarter, a whopping 56% higher than the year-ago period.Venmo's current annual revenue run rate is $450 million, and with PayPal adding such features as a Venmo credit card and Venmo Rewards program (with selected merchants), things could get even better. " (3 Reasons to be optimistic about Paypal, 09.02.2020, Motley Fool) - Schon VERGESSEN, boon planet von Wirecard - also was heisst das für Wirecard?

... gibt es bessere oder mehr Gründe für den Anstieg

Nachrichtenlage, bevorstehende Termine, Analystenmeinungen und noch ein Rückzug der Shorts hinzukommend. Und der 14.02.2020 - könnte wieder eine gute Woche für Wirecard-Longs werden. Die CHARTTECHNIK könnte weitere Unterstützung liefern: Widerstand bei 135,00 mit Schwung genommen, die 140,00 EUR scheinen auch nicht in Stein gemeißelt. Der kurzfristige Abwärtstrend ist gebrochen und es könnte isch aus der charttechnischen Situation eine gewisse Aufwärtsdynamik entwickeln, plus Shortrückzug, plus Termin 14.02. mit ungewissen Ergebnissen, aber aufgrund der CEO-Tweets als sehr positiv erwartet...

Die Analystenmeinungen über Wirecard sind bekanntlich überwiegend positiv und gehen bis zu einem Kursziel von 270,00 EUR (Hauck-Aufhäuser). Insgesamt 25 analysten covern die Aktie und haben ein "mittleres" Kursziel von leicht über 190,00 EUR. 11 geben ein klares BUY, 5 ein "Aufstocken", 6 HOLD - insbesondere wegen der FT-Unsicherheiten, sollte hier Wirecard eine positive Klärung gelingen, dann sollte dieses Lager kleiner werden, 2 REDUCE, KEINER VERKAUFEN, einer legt sich nicht fest. Insgesamt ein Bild leicht eingetrübt durch die FT-Unsicherheit, sah schon mal viel schlechter aus, also auch hier sind die Ampeln auf grün, sofern am 14.02. dann noch...

Wirecard lieferte wichtige neue Kooperationspartner, insbesondere Sprint ,einige weitere Kooperationspartner, neue Projekte um Zukunftsmärkte zu besetzen und diverse Hinweise auf sehr gut laufende Geschäfte.

Short Squeeze - wäre der "Superturbo"

erzwungen durch zu schnell zu hoch steigende Kurs verbunden mit der hohen Volatilität der Aktie könnten die Sicherheitsleistungen für die Aktienleihe so erhöhen, dass wie in einem Dominoeffekt der Reihe nach Eindeckungen – also Käufe – erfolgen. Die Kurse könnten so wesentlich höher steigen, als „bei normalen" Reaktionen auf gute Bilanzzahlen. Es gab Beispiele in der Vergangenheit, die zu einem wahren „Run" geführt haben. Eine entsprechende Übertreibung ist bei Wirecard mit der relativ gesehen sehr hohen Shortquote zumindest im Bereich des Möglichen– die Nervosität im Shortlager hat bestimmt bei der Entwicklung in der letzten Woche zugenommen - und diecharttechnischen Signale sind auch ...

DIE aktuelle Analyse zu Wirecard. Wie geht es weiter? Wird Wirecard je zur Ruhe kommen, warum ist gerade Wirecard gezielt "Opfer" der Leerverkäufer - natürlich auch der rasanten Firmenentwicklung und Geschichte geschuldet.

Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

