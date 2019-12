TecDAX | Wirecard: Braun wird optimistisch UND die Statistik gibt ihm RECHT

Jedenfalls sollen die Paymentdienstleistungen ihren Umsatzanteil auf rund 30% bis 2025 reduzieren, bis dahin aber und auch 2025 werden Paymentdienstleistungen der Türöffner für alle neuen Angebote sein und wahrscheinlich immer das erste Produkt eines neuen Partners/Kunden sein. Und ABSOLUT sollen die Paymentdienstleistungen ja nicht abnehmen, sondern "nur" weniger stark steigen als die neuen Dienstleistungen. Also wichtig und Basis des Geschäfts. {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Heisst für Wirecard

die Kassen klingeln - Onlinegeschäft ist Paymentgeschäft für Paymentdienstleister wie Wirecard Zeit der Ernte. Der Optimismus von Markus Braun ist also durchaus fundiert und "nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen". Markus Braun am 22.12.: "I am looking forward to 2020 with great optimism. I thank all of our employees for a tremendous job in 2019, and wish everyone a wonderful Christmas time." getwittert mit welcher Intention? Natürlich geht es auch ihm um die "Beruhigung" der Situation, zum wiederholten Mal spricht er von "riesigen Optimismus" für 2020 - zweideutig: Operativ ganz bestimmt, aber - so deuten wir auch die letzten Statements zu den FT-Vorwürfen - auch bezüglich eines Endes des Kleinkrieges mit der FT. Ist KPMG möglicherweise schneller als vom Markt erwartet? Sind die Aussagen möglicherweise klarer und eindeutiger, als man normalerweise von Wirtschaftsprüfern gewohnt ist?

Und Wirecard kommentiert aktuell die Chancen und positive Entwicklung

Der Zusammenarbeit von Banken und Fintechs, wobei für uns nicht ganz deutlich wird, wie sich Wirecard hier selber einstuft: Einerseits wirbt man mit Banklizenzen, die man als Whitelabeling an Fintechs "ausgeben könnte", andererseits sieht man sich als Fintech mit innovativen Ansätzen für Loyality, Datensammlungslösungen - hierfür hat man schon diverse Banken als Kooperationspartner/Kunden, insbesondere in Asien, gewinnen können. Heute gibt es folgenden Tweet von Wirecard mit Präsentationsvideo: "Our experts continue sharing their knowledge and debunking #fintech myths. To learn more about our solutions, click here: http://spkl.io/60194yolh"

Und hier ist Wirecard gut positioniert: Nicht nur Payment sondern auch Loyality und Datenauswertung - gehört dazu, auch schon gehört in der Vision 2025. Der Trend scheint nicht aufzuhalten: "About 66% of shoppers said they expect to be buying more of their groceries online within the next five years, according to a new report from retail firm Field Agent that surveyed 3,342 primary grocery shoppers." (01.07.2019, Jessica Dumont, GroceryDive)

Oder werbewirksam auf Wirecards Twitter Account heute: "Jump to the front of the queue this #HolidaySeason with Wirecard and @real_de for the simplest online grocery shopping experience yet: http://spkl.io/60124yWo8 #WirecardAdvent"

ANALYSE WIRECARD AKTIE - HIER UND AKTUELL - garantiert ohne Detektive, Spione und Beschattung, dafür mit Fundamentalen Daten.

18:29 Uhr, 26.12.2019, Frankfurter-Handel- Wirecard Aktie notierte zum Handelsschluss am 23.12.2019 bei 105,30 EUR - könnte die nächsten Tage in den illiquiden Zeiten spannend werden...

Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

