TecDAX | Wirecard: Braun`s 2,5 Mio EUR lassen die Aktie anspringen - zeigt wie...

28.05.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) und plötzliche Kursauschläge - eine lange Geschichte, eigentlich immer mit negativen Kursentwicklungen - jetzt aber kauft der CEO Markus Braun heute Morgen für 90,38 EUR Wirecard Aktien im Wert von rund 2,5 Mio EUR und auf die Insidermeldung heute - um 14.28 Uhr über DGAP verbreitet - springt die Wirecard Aktie um gut 3,00 EUR hoch und beharrt auf diesem Niveau - Der Markt scheint förmlich auf Gründe für einen Anstieg der Aktie zu warten. Und der Kauf eines Insiders ist nun mal Ausdruck des Vertrauens in die zukünftige Entwicklung "seiner" Aktie. Dazu kommt natürlich, dass diese Meldung gut in das Umfeld passt: Widerstände wurden Gestern genommen, jetzt könnte es Richtung 100,00 EUR gehen.

Aber keine positive Bewegung bei Wirecard ohne Querfeuer: Kaum war die Insidermeldung über den Ticker, gab es um 14:58 Uhr vom "Redaktionsnetzwerk Deutschland" einen Beitrag unter dem Titel: "Gegen Wirecard braut sich einiges zusammen" - inhaltlich wird die TILP-Klage thematisiert mit einer Schadenssumme laut einem TILP-Vertreter von bis zu einer Milliarde EUR, die Forderung der DEKA nach einem Rücktritt Brauns und die seit 2019 erhobenen FT-Vorwürfe - nichts wirklich brandaktuell oder neu. Wiederum ein interessantes Timing, bestimmt Zufall , zeigt aber wie zugespitzt und angespannt die Fronten bei Wirecard sich gegenüber stehen. Schlag und Gegenschlag - und man fragt sich, wer am Ende Sieger sein wird?

Wirecard sollte, wenn man W. Buffettts Satz beachtet zukünftig ...

2G Energy steigert Gesamtleistung

Rocket Internet könnte bei den Kursen wieder interessant werden, Q1 von Bewertungsverlusten gezeichnet

EXCLUSIVINTERVIEW mit dem CEO der Deutsche Rohstoff AG - viele Fragen wegen Ölpreisverfall und ...

LPKF verliert den Hauptaktionär - 28,6% der Aktien umplatziert

Steinhoff's Südafrika Tochter Pepkor mit guten Zahlen zum 31.03.2020 - aber der Börsenwert der Beteiligung ist "seit Corona" fast halbiert

Heute mussten wir zweimal hinschauen: 4 Meldungen beim Bundesanzeiger

für Gestern und alle VIER berichten von einer Positionsreduktion. Dass gab es nach unserer Erinnerung noch nicht an einem Tag. Keine Riesenveränderungen, aber mal schauen wie es weitergeht. Während Coatue in bisher 5 Trippelschritten seine Shortposition seit dem Hoch am 15.05. von 1,35% auf 0,87% Stand gestern reduzierte, baute auch Samlyn auf 0,89% (immerhin 0,03% weniger) ab und Greenvale reduzierte um 0,11% auf nunmehr 0,74%. Und etwas später meldete auch Susquehanna International Holdings für Gestern eine Reduzierung: Auf 0,55% (Minus 0,07%)

Tendenz stimmt für die Longs, obwohl S3 Partners beim Gesamtshortstand Stand gestern Nachmittag eine Zunahme von 320.000 Stück seit letzter Woche Freitag meldeten: "WDI GR short int is $2.79BN; 29.20MM shs shorted;25.43% of float; 7.75% fee & rising.Shs shorted up +3.89MM shs,+15.3%,over last 30 days as price fell -33% & down -776K shs,-2.58%,last week. Shorts up +$500MM in 2020 mark-to-market profits; -$77MM on today's +2.77% move" Ihan Dusaniwsky, S3 Partners LLC, 27.05.2020 / 16:10 Uhr.

Und die Charttechnik? Sieht auch nicht so schlecht aus im Moment: Kurse über 90,00 EUR machen den Weg frei für weitere potentielle Kurssteigerungen, wichtig ist dass die ersten Widerstände bei 86/87 EUR halten bei einem jederzeit möglichen Marktrückgang nach dem fulminanten Kurslauf in den letzten knapp 14 Tagen - leichte Rücksetzer jederzeit möglich. Corona ist noch nicht in allen Folgen abschätzbar oder verarbeitet oder...

Die Analysten sehen die Situation bei Wirecard mehr oder weniger unverändert seit der Bilanzvorlageverschiebung: Baader blieb erwartungsgemäß bei BUY, sieht weiterhin eine extreme Unterbewertung der Aktie und geht davon aus, dass die "Verschiebungsnachricht" zwar negativ aufgenommen werde, aber letztendlich bleibt es beim Kursziel von 240,00 EUR. In eine andere Richtung weist die heutige Meldung, dass Baader zwar seine Einschätzung Wirecards beibehält, aber die Aktie aus ihrer Liste der 15 Werte umfassenden "Top Stocks Ideas"-Liste streicht, ein Stopkurs sei unterschritten worden. HSBC nutzte die Verschiebung als Grund für eine Kurszielreduktion von 105,00 auf 95,00 EUR, blieb bei HOLD und sieht einen langen Weg für Wirecard, um verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen.

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

EINE AKTIE DIE BESSER ALS WIRECARD IST - HIER

DIE GANZE REIHE DER Aktien in Crashzeiten - erster Zwischenstand vom 16/17.04.2020:



Teil1: MuM, DataGroup und MBB - Lukas Spang lag bisher richtig mit seinen Empfehlungen

Teil3: PNE, SBF und Dic Asset - Michael C. Kissig eine Woche später eingestiegen, auch besser als die Indizes

und aus gegebenem Anlass Update 26.05.2020 unseres Teil2:

Evotec, Encavis, und Wirecard - nwm's Favoriten mit insgesamt guter Performance Dank Encavis

ODDO BHF blieb gestern auch beim HALTEN, dem Kursziel von 105,00 EUR und sieht eine günstige Bewertung der Aktie, SOFERN ALLES IN ORDNUNG SEI - also spannend wie man sich nach einem potentiellen uneingeschränkten Testat positionieren wird am 18.06. NordLB geht härter mit Wirecard ins Gericht, zwar bleibt es beim HALTEN, aber das Kursziel wird von 102,00 EUR zusammengestrichen auf 80,00 EUR - auch hier sieht man Jahre des notwendigen Vertrauensaufbaus vor Wirecard liegen, wobei die Bilanzvorlageverschiebung "ärgerlich" aber nicht über zu bewerten sei.

Wieviel Kursabschlag ist die Frage wert, ob die Bilanzen 2016-2018 möglicherweise - man darf nicht vergessen, KPMG fand keine Belege für die Kernvorwürfe, wohl für unprofessionelles Handling und fehlende Dokumentationen.- immer mit einem gewissen Restzweifel behaftet sein könnten. Wohlgemerkt: Beweise oder belege für Fehlbuchungen oder generell falsche Bilanzaussagen wurden nicht gefunden - leider auch keine vollständig überzeugenden Positivbeweise. "Im Zweifel für den Angeklagten?" - kann auf Dauer für einen DAX-Konzern nicht die Lösung oder der Anspruch sein - abe rhier sind Schritte unetrnommen worden und werden weiter unternommen, die grundsätzliche Änderungen erkennen lassen. Hier sollte Wirecard weiter ansetzen, um ein möglicherweise positives Momentum bei der für Anfang Juni angekündigten Bilanzvorlage 2019 zu nutzen.

Aktuell (28.05.2020 / 16:35 Uhr) notieren die Aktien der Wirecard AG im XETRA-Handel mit einem Plus von 3,87 EUR ( 4,37%) bei 93,12 EUR. Auch diese Aktie können Sie für nur 4,00 EUR auf Smartbroker handeln.





Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}