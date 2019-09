TecDAX | Wirecard: Billiges Geld, etwas holprig.

"Die Emission bietet Zugang zu einer breiten nationalen und internationalen Fremdkapitalgeberbasis und trägt damit zu einer optimierten und diversifizierten Kapitalstruktur innerhalb des Wirecard Konzerns bei. Im Zuge dessen konnte Wirecard als einer der ersten und wenigen Dienstleister in der Payment-Industrie ein Investment-Grade-Rating (Baa3, Emittenten- und Emissionsrating) der unabhängigen Ratingagentur Moody's erzielen" - gut hier könnte man einwenden, dass in der Branche erst wenige Schwergewichte sind und in einer Wachstumsbranche selten zu Beginn soviel Gewinn erzielt wird, dass "normale" Anleihen Sinn machen. Wirecard nun ist schon lange einen Schritt weiter: profitabel, starkes Wachstum und allein durch die DAX-Mitgliedschaft öffentlich und relativ transparent.

"Am Kapitalmarkt stieß die Anleihe auf großes Interesse. Mit einem angestrebten Anleihevolumen in Höhe von 500 Mio. EUR war das Orderbuch nach Abschluss des Preisbildungsverfahrens mehr als zweifach überzeichnet." gut hier kann man bemerken, dass eine zweifache Überzeichnung nicht so überzeugend ist, da kennt man von etablierten Emittenten ganz andere Überzeichnungsquoten. Aber aller Anfang ist schwer und die Finanzierung über den Kapitalmarkt in Form von Anleihen ist derzeit günstig. Und Wachstum braucht auch Geld - Wachstumsfinanzierungen zu 0,5% Zinsen sind "spottbillig", also gute Perspektiven für das weitere Wachstum von Wirecard. Wir sind gespannt wie die zweite Anleihe, so sie denn kommt, angenommen werden wird.

Heute könnte die EZB mit ihrer erwarteten Zinsentscheidung einen weiteren Schub liefern für die Wirecard-Aktie und den Gesamtmarkt oder die leichte Erholung Richtung 155,00 EUR im Keim ersticken. Könnte und wäre sind in dieser unsicheren Börsenzeit leider Begleiter jeder Betrachtung. Also warten wir die EZB-Entscheidung ab.

Heute(12.09.2019 / 08:05 Uhr) notierten die Aktien der Wirecard AG im Tradegate-Handel immer noch unter der wichtigen 155,00 EUR-Marke bei 153,20 EUR leicht im Plus.



