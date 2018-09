TecDAX | Wirecard: Bezahllösung in allen IKEA-Onlinestores in Malaysia verfügbar

04.09.2018 - Online-Shopper bei IKEA können von Wirecards (ISIN: DE0007472060) integrierter Bezahllösung profitieren, die jetzt in Malaysia auf den Markt gebracht wurde. Mithilfe der Lösung des Innovationsführers für digitale Finanztechnologie können Verbraucher aus einer Reihe von Bezahloptionen für Produkte und Dienstleistungen auswählen. Gleichzeitig haben sie die Gewissheit, dass jede Transaktion sicher ist.

Dies ist Teil eines regionalen Rollouts der Plattform-Services von Wirecard für sämtliche IKEA-Onlinestores in Südostasien. Singapur bildete den Auftakt dieser erweiterten Markteinführung, die in den nächsten Monaten in Thailand fortgesetzt werden soll.

Koen Besteman, Head of e-Commerce für IKEA Southeast Asia, sagt: „Wir freuen uns sehr, unseren IKEA-Kunden in Malaysia durch die Zusammenarbeit mit Wirecard ein hochwertiges und sicheres Einkaufserlebnis zu bieten. Ganz gleich, ob sie per Kreditkarte, Lastschrift oder auf anderen alternativen Wegen bezahlen – unsere Kunden können sich beim Online-Shopping auf ein entspanntes und sicheres Erlebnis freuen.“

Jeffry Ho, Regional Managing Director bei Wirecard, fügt hinzu: „Unternehmen mit regionaler Präsenz sind unter anderem mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Aktivitäten über verschiedene Märkte hinweg zu verknüpfen. Mit unserer Technologie und unserem Know-how können wir Unternehmen wie IKEA dabei helfen, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren. Für IKEA liegt diese Stärke im Anbieten großartiger Erlebnisse beim Einkauf von Wohnartikeln und Möbeln, während wir für nahtloses und flexibles Payment und somit für voll digitalisierte Bezahlprozesse sorgen. Wir freuen uns, diese Möglichkeiten nun in den Onlineshops von IKEA Malaysia zu bieten und diese Option in den kommenden Monaten auf ganz Südostasien auszuweiten.“

Der von Wirecard gebotene Service basiert auf einem einzigen Integrationspunkt für alle Zahlungsmethoden in der gesamten Region, sodass IKEA Southeast Asia von vereinfachter Integration und schnellerem Rollout profitieren kann. Darüber hinaus bietet das System Echtzeit-Prüfungen, durch die IKEA Southeast Asia pünktliche Zahlungen und Betrugsvermeidung gewährleisten kann.

Aktuell (04.09.2018 / 11:46 Uhr) notieren die Aktien der Wirecard AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -2,25 EUR (-1,15 %) bei 193,50 EUR.



