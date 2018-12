TecDAX | Wirecard auch in Asien auf Kundenfang.

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) und Berjaya , einer der größten malaysischen Einzelhandelskonzerne mit vielfältigen Geschäftsaktivitäten in unterschiedlichen Bereichen, erweitern ihre seit 2016 bestehende Zusammenarbeit in der Region Asien-Pazifik über B Infinite – die erste voll digitale länderübergreifende Kundenbindungs-App.

Das erfolgreiche B Infinite Loyalty-Programm wird in dieser Woche sein Debüt in Singapur feiern. Anfang 2019 wird es dann auf die Philippinen ausgeweitet.

Die mobile App B Infinite verzeichnet heute bereits rund 250.000 Nutzer. Konsumenten erhalten über das B Infinite Loyalty-Programm die Möglichkeit, Treuepunkte von diversen Händlern in verschiedenen Regionen zu erwerben und einzulösen, aktuelle „Flash Deals“ von lokalen Partnern zu erhalten, Kartenzahlungen vorzunehmen oder gleich über die App zu bezahlen und digitale Treuepunkte zu sammeln.

Die grenzüberschreitende Lösungsidee ermöglicht es B Infinite, das Programm phasenweise auszurollen sowie in verschiedenen Ländern und Währungen zu betreiben und somit das Kundenerlebnis zu verbessern – alles über eine Plattform. Der Nutzer braucht lediglich sein Smartphone, um seine digitalen Treuepunkte oder Gutscheine überall dort einzulösen, wo B Infinite verfügbar ist – unabhängig von seinem Wohnort oder davon, wo er sich ursprünglich angemeldet hat. Diese Lösung verdeutlicht Wirecards Vision, einen vollkommen digitalisierten, grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu ermöglichen. Konsumenten aus Malaysia können sich darauf freuen, diese grenzüberschreitende Funktionalität Anfang 2019 bereits als erste nutzen zu können.

Nach der vollständigen Implementierung werden Nutzer durch B Infinite noch mehr profitieren, da sie je nach ihren individuellen Bedürfnissen und Aufenthaltsorten nicht nur nahtlos Treuepunkte erwerben und einlösen können, sondern für ihre Treue und regelmäßige Nutzung auch weitere Vorteile, Rabatte und Belohnungen erhalten. Handelspartner können sich ebenfalls auf eine erweiterte Basis von regionalen Konsumenten und Online-Shoppern freuen.

Yau Su Peng, Director, Retail and Innovation bei Berjaya Corporation, kommentiert: „Der Erfolg unserer Partnerschaft mit Wirecard in Malaysia zeigt die endlosen Möglichkeiten, die entstehen, wenn die richtige Kombination von Fachkompetenzen zusammentrifft. Auf dieser Grundlage war der nächste logische Schritt, unsere digitale Präsenz in wichtigen südostasiatischen Märkten auszubauen, angefangen bei Singapur und den Philippinen, wo wir bereits aktiv sind. Nachdem B Infinite vollständig ausgerollt ist, wird die Plattform seinen Partnern die kollektive Stärke der malaysischen Nutzerbasis bieten können – darunter rund sieben Millionen Mitglieder des ursprünglichen kartenbasierten Programms – und dazu alle App-Nutzer aus den beiden neuen Märkten.“

Jörn Leogrande, Executive Vice President Value-Added Services bei Wirecard, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Berjaya kontinuierlich auszubauen und B Infinite in immer mehr asiatische Länder zu bringen – einer Region, die nicht nur allgemein von starker wirtschaftlicher Dynamik geprägt ist, sondern auch Zentrum der digitalen Revolution ist, die unsere gesamte Welt erfasst hat.“

B Infinite Singapur, powered by Wirecard, wird Marken aus der Nahrungsmittel- und Getränkebranche sowie dem Einzelhandel umfassen – darunter zum Beispiel Marken wie Carl’s Junior, Naiise, Jollibean, Kopi Alley und Sushi Deli. Andere Bereiche wie E-Commerce und Einkaufszentren werden in Kürze folgen. Die Anwendung kann als mobile App B Infinite SG im App Store und Google Play Store heruntergeladen werden. Nutzer von B Infinite SG erhalten B-Points auf Einkäufe und können diese dann bei den beteiligten Partnern einlösen. Im Zuge der Erweiterung des Netzwerks werden weitere Funktionen hinzugefügt, wie zum Beispiel standortgebundene Angebote sowie eine detaillierte Echtzeit-Übersicht über B-Points, Guthaben und Käufe, was Nutzern mehr Kontrolle und Freiheit im Umgang mit ihren Prämien bietet.

