TecDAX | Wirecard: Am DAX-Ende zwischendurch - WIESO? Ingenico. Eher Grund für die anschließende Erholung.

JETZT wieder über 124,00 EUR (14:25 Uhr), folgerichtig, denn: Ingenico? Zahlungsabwickler aus Frankreich, soll von Worldline übernommen werden(Nachricht vom 03.02.2020) - diskutiert wurde und wird, dass so ein starker Konkurrent für Wirecard entsteht - und heute liefert Ingenico Zahlen für 2019, die für einen Paymentdienstleister nicht wirklich überzeugen. Wachstumsrate von 10% beim Umsatz, Ziel eines organischen Wachstums von 5-6% in 2020 - WIRECARD hatte 40% mehr Gewinn, 38% mehr Umsatz - zwei Welten oder? Und die Pläne für 2020 sind ebenfalls "von einer anderen Liga". Also wieso wirken Ingenico's Zahlen negativ auf den Wirecard-Kurs? Wir verstehen es nicht. Ingenico: "The Group posted a solid performance in 2019, exceeding our expectations with a strong 10% organic growth. The Retail performance is fully in-line with 11% growth, whilst B&A performed above expectations at 10%. This achievement, coupled with the Fit for Growth program, enabled us to deliver a solid €606 million EBITDA, above the Group guidance."Tja bei Wirecard wären solche Zahlen Grund für einen Ausverkauf, Wirecard plant mehr als 30% EBITDA-Zuwachs für 2020 und keinen interessierts?{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Eher hätte Mastercards Umsatzwarnung vom Dienstag oder die angeschlagene Charttechnik einen Grund liefern können oder vielleicht einfach die weiterhin riesigen SHORTQUOTEN und die damit verbundenen Interessen; gestern Abend gab es eine Aktualiserung der Zahlen von Ihor Dusaniwsky (S3 Partners LLC): Stand gestern waren 24,53 Mio. Aktien SHORT auf Wirecard, gegenüber dem Stand von Freitag letzter Woche (25,3 Mio. Stück) immerhin 770.000 Stück weniger short. Haben wohl einige die Kursrückschläge für einen kurzfristigen Gewinn oder veringerten Verlust genutzt. Aber die Quote von 21,36% ist immer noch gewaltig, betrachtet man beispielsweise Square -Paymentdienstleister USA- der "nur" eine Quote von 9,77% Short hat - auch sehr viel, wahrscheinlich den ambitionierten Umsatzmultiples dieser Peer-Group geschuldet (aller außer Wirecard) - oder Paypal die auf 1,35% Shortquote kommen oder global Payments mit 1,59%. Also würde für eien Wirecard NACH KPMG-positiv bedeuten? Aufholer bei den Peer-Multiples? Reduktion auf "normale" Shortquote? Wer weiss... I. Dusaniwsky:"WDI GR short int is $3.42BN ;24.53MM shs shorted;21.36% of float; 3.75% borrow fee.Shs shorted up +135K shs, +0.56%,over last 30 days as price fell -10.1% & up +1.40MM shs, +6.0%,last week. Shorts down -$325MM in 2020 mark-to-market losses;+$137MM on today's -4.01% move" (25.02.2020, 19:55 Uhr)

Evotec testet die 21,00 EUR Marke und dreht wieder nach oben - alles andere wäre fundamental auch nicht nachvollziehbar oder?

Sicherheit in unruhigen Zeiten? Zumindest weniger anfällig: DEFAMA, Aves One und Deutsche REIT - Smallcaps mit Substanz.

Hella will gestärkt aus der Automotive-Krise ehrauskommen, rezepte sind Effizienzsteiegrung, Marktanteile gewinnen und neue Produkte für Digitaliserung liefern - könnte klappen

Dialog Semiconductor stellt neues Produkt vor, aber der Aktienkurs ist seit dem Hoch am 13.01.2020 kräftig gefallen - wieso?

China-Exposure

Zumindest die gemeldeten Fälle in China steigen "nur" noch im einstelligen Prozentbereich, leichte Hoffnungszeichen, im Rest der welt naja, da geht es vielleicht erst los... Menschenleere Strassen in Peking, geschlossene Firmen und Geschäfte in vielen großen Städten Chinas. Wachstum wahrscheinlich dieses Quartalnull oder noch schlechter... Und wie trifft es Wirecard - hier muss zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Wirkungen unterschieden werden. Aktuell ist das China-Geschäft noch stark geprägt von Dienstleistungen für Chinesen, die außerhalb Chinas Ausgaben tätigen wollen – sei es über Unionpay, Reiseveranstalter, Auslandsstudiendienstleister und Duty-Free-Händler. Akzeptanz chinesischer Zahlungsdienstleister außerhalb Chinas ist Thema: Hier wird es bestimmt einen kurzfristigen Einbruch geben, aktuell sei nur an das Einreiseverbot für Reisende aus China in die USA gedacht und die Flugverkehrseinschränkungen von und nach China, die sich wahrscheinlich noch erhöhen werden..{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Ende letzten Jahres zeigte Wirecard seinen Willen auch im innerchinesischen Zahlungsverkehr eine größere Rolle zu spielen. Für bis zu rund 100 Mio. EUR erwarb man einen Chinesischen Zahlungsdienstleister, der über ein umfassendes „Lizenzpaket“ für den innerchinesischen Handel verfügt. In China ist die starke Online-Affinität und generelle Technikbegeisterung Umsatztreiber und allein die schiere Größe des Marktes ist für Wirecard auf Jahre möglicher Wachstumsturbo. Und Corona? Wird wahrscheinlich nur temporären einfluss auf die Wachstumspläne haben.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Cube)}

SIGNAL ist Kunde seit dieser Woche

Dienstag: Es kommt direkt eine mit Eröffnung ganz neuer Kundenkreise und mit viel Phantasie für Erweiterungen der Tätigkeit Wirecards, erinnert: man will mehr als nur Paymentdienstleister sein! Digitalisierung und Vereinfachung des Verischerungsgeschäfts. Diese Branche steht erst am Anfang eines Umbruchs - die altbekannten "Außendienstler" wedren mehr und mehr zumindest ergänzt mit "anderen" Vertriebswegen und Betreuungsformen. Wirecard unterstützt die SIGNAL IDUNA beim Ausbau ihres Online- und Mobilangebots um weitere Zahlmethoden. Zukünftig werden Verbraucher Reiseversicherungen online abschließen und direkt bezahlen können. Wirecard übernimmt dabei die Abwicklung der Zahlungen sowie die Auszahlungen im Schadensfall. UND DAS KANN EIGENTLICH NUR DER ANFANG SEIN ODER? Ein erster Schritt für die Versicherung in die Versicherungswirtschaft 2.0 und Wirecard ist von Anfang an dabei. Zusätzlich ist ein Erfolg für wirecard eine konservative Versicherung - auf Langfristigkeit angelegt - als Kunden zu gewinnen, solange immer noch die FT-Vorwürfe im Raum stehen. Ein klares Statement der SIGNAL

UND WIRECARD STELLT KLAR: "Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Versicherer unmittelbare, personalisierte Kundenerlebnisse für die Versicherungsnehmer über alle Kanäle hinweg gewährleisten. Wirecard bietet alles, was Versicherer benötigen, um eine sichere Zahlungsabwicklung und ein optimales Erlebnis zu ermöglichen. Neben der schnellen und einfachen Integration in bestehende Systeme können die Lösungen von Wirecard Versicherungen somit helfen, die Kundenbindung systematisch zu erhöhen. Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard ist es SIGNAL IDUNA gelungen, neue Zahlmethoden nahtlos in einer intuitiven Benutzeroberfläche bereitzustellen, über die die Kunden rund um die Uhr zugreifen können."

„Wir wollen unsere Kunden zielgruppengerecht und schnell bedienen. Die Kooperation mit Wirecard ist ein weiterer Schritt, uns auf die zunehmende Digitalisierung einzustellen und der digitalen Lebensweise gerecht werden. Dank einer intuitiven Zahlungsseite, die auf der Wirecard-Plattform basiert, können wir Reibungsverluste minimieren und ein optimales Erlebnis für unsere Kunden sicherstellen“, erklärt Arne Boysen, Abteilungsleiter Inkasso und Projektleiter für das Projekt „alternative Bezahlmöglichkeiten“ bei SIGNAL IDUNA. „Vor allem die breite Auswahl an Zahlungsmethoden sowie die unkomplizierte und schnelle Integration haben uns bei Wirecard überzeugt. Zudem erfüllt Wirecard unsere extrem hohen Sicherheitsanforderungen“.

„Wirecard ist ideal positioniert, um digitale Transformationen wie die der SIGNAL IDUNA zu unterstützen, damit Unternehmen sich in einem sich schnell wandelnden Markt von der Konkurrenz abheben können“, ergänzt Christian Reindl, EVP Retail & Consumer Goods bei Wirecard.

FAZ Interview vom Sonntag macht in Optimismus und hilt - und wenn auch nur unterschwellig

Der CEO Markus Braun stellte sich den Fragen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und betonte dabei klar: KPMG habe nichts wesentliches bis jetzt gefunden, sonst hätte man schon eine Ad-hoc-Meldung machen müssen; operativ laufe alles hervorragend; nach dem KPMG-Bericht könne man sich wieder ausschließlich auf das Operative konzentrieren; man habe gelernt und die Zahl der Compliancestellen wesentlich erhöht; man arbeite an mehr Transparenz. UND offenkundig hat sich auch die Unternehmenskommunikation verbessert, während früher Wirecard wie ein Getriebener und stellenweise unbeholfen oder fast beleidigt auf Vorwürfe reagierte, ist man jetzt wesentlich proaktiver, konsequenter und dadurch auch überzeugender. {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

