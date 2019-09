TecDAX | Wer fährt heute Wirecard in die Parade?

Kommen gute Nachrichten geht's 2-3% hoch, kommen keine Nachrichten oder ändert irgendein Analyst mal seine Meinung gehts wieder runter. Gestern war's der Herr von der UBSmit einer Ohrfeige für die Gesellschaft. Wirklich neu war nichts, nur das neue Kursziel von 151,00 EUR.

Heute also wieder eine (diesmal technologisch ausgerichtete) gute Nachricht: "Wirecard treibt mit seiner neuen Salesforce Commerce Cloud Integration den Unified Commerce auf der ganzen Welt voran. Dies ermöglicht Händlern ihre Onlineshops mit der digitalen Financial Commerce Plattform von Wirecard zu verknüpfen und damit sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein optimales Zahlungserlebnis zu bieten." UND weiter „Wir freuen uns, dass wir Händlern weltweit, die die Salesforce Commerce Cloud nutzen, nun über unsere digitale Wirecard Financial Commerce Plattform erstklassige Zahlungslösungen in ihren Shops und ein Unified Commerce-Erlebnis bieten können. Dank der Kombination dieser Technologien können Händler ihre Shops schneller launchen, ihr Geschäft stärker ausbauen und mehr Kunden weltweit erreichen“, sagt Fredrik Neumann, VP Sales Retail bei Wirecard.

Was heisst das denn?

Über die Wirecard-Plattform können Händler alle gängigen digitalen Zahlungsmethoden akzeptieren und von zusätzlichen Mehrwertleistungen wie Datenanalyse, Rückerstattung und Stornierung innerhalb desselben Serviceangebots profitieren. Und Salesforce ist einer der führenden anbieter in diesem Bereich. Und Wirecard nutzt die Verbreitung der Salesforce-Software um seine Abrechnungsplattform mit mehr Features auszurüsten. Übersetz?

MEHR UMSATZ, MEHR AKZEPTANZ, MEHR GEWINN, natürlich nicht Heute oder Morgen, aber bald. Der Markt ist schnell und nur wenn Wirecard technologisch vorne dran bleibt, kann man die Position im Markt halten, die Konkurrenten auf Abstand halten und weiter wachsen.

Wird diese Nachricht dem Kurs helfen? Logisch wäre es, aber was ist bei der Kursentwicklung von Wirecard schon logisch. Also vergessen wir die eigentlich sehr gute allgemeine Nachrichtenlage bei Wirecard: Unionpaykooperation stellt sich immer mehr als sehr positiv heraus, Softbank ist ein starker (Vertriebs-)Partner, viele "kleine" neue Kunden - keine Beachtung fand das vom Betrag her verhältnismäßig geringe BaFin-Bußgeld wegen formaler Fehler bei Veröffentlichungspflichten ( nicht essentiell, sondern eher wohl einer gewissen fehlenden Erfahrung geschuldet, reines Timingproblem). ALSO: The Sky is the Limit, oder zumindest erstmal die Kursziele in Richtung 200. Dass auch die kleinen "Mist" machen, haben wir ja vorgerechnet, die kürzlich gemeldete Kooperation mit einer Restaurantkette in Singapur steht wohl allein für mindestens 14 Mio. relevante Geschäftsvorfälle pro Jahr für Wirecard.

UND die UBS sieht sich abschwächende Wachstumszahlen. Im Oktober wird Wirecard selber zu den Aussichten des Unternehmens Stellung beziehen, so ist es zumindest angekündigt. Vielleicht kann Wirecard ja wieder einmal überraschen?

HIER: Wirecard AG Richtung Allzeithoch? - kostenlose Analyse für den Anleger. Klappen die 200,00 EURO noch dieses Herbst?

Aktuell (26.09.2019 / 09:52 Uhr) notierten die Aktien der Wirecard AG im Xetra-Handel mit einem Plus von 3,45 % (+2,37 EUR) bei 149,20 EUR.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}



Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}