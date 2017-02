TecDAX- Warum weiter auf den Tech-Sektor bauen? (Wirecard, Nordex, Medigene, Evotec, Drillisch, Dialog Semiconductor, MorphoSys, S&T, Sartorius, Software AG)

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

im Rahmen unserer Analyse zu US-Aktien, besonders dem Tech-Sektor, haben wir uns die Performance des NASDAQ Index angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass der technologielastige US-Index sieben Tage in Folge ein neues Allzeithoch erreichen konnte. Das ist ungewöhnlich, denn das letzte Mal als der Index sechs Tage in Folge ein neues Allzeithoch erreichte, war in 1999, zu Zeiten der Technologieblase, die dann kurz darauf platzte und den Index um 90 % nach unten riss. Allerdings sind die Umstände heute ganz andere, weshalb der Index noch sehr weit von einer Blase entfernt ist.

Relativ schwach in den letzten 15 Jahren

Wir haben weiterhin festgestellt, dass der Technologiesektor in den letzten 15 Jahren, gegenüber dem Gesamtmarkt (S&P 500 Index) alles andere als relativ stark war. Die Ratio, also das Verhältnis vom Dow Jones Technology Index zum S&P 500 Index, entwickelte sich nur mäßig aufwärts mit einem Hoch in 2012. Aktuell zeichnet sich im Sektor jedoch so etwas wie weitere Stärke an, die unter anderem auch an den Quartalsberichten zu erkennen ist.

Auch deutsche Technologiewerte könnten profitieren

Sollte sich diese Stärke fundamental fortsetzen, ist ein Überschreiten des 2012-Hochs, auch auf markttechnischer Basis durchaus denkbar und unter den Umständen, dass der Tech-Sektor bisher relativ schwach war, das Potential noch nicht ausgeschöpft. Der deutsche Tech-Sektor in Form des TecDAX, korreliert mit den US-Markt sehr eng positiv, weshalb hier auch das Potential für die deutschen Unternehmen nicht zu unterschätzen wäre.

