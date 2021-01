TecDAX | Varta Aktie Gewinne mitnehmen – PLATOW Börse sieht kaum noch Luft nach oben.

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":



Passend zu den wilden Kursbewegungen bei der GameStop Aktie in den USA, die in ungeahnten Höhen den Hedgefonds Melvin Capital mit seinen hohen Shortpositionen fast in die “Pleite” gerissen hätte, der heutige Gastbeitrag der Platow Briefe:

In den vergangenen beiden Wochen hat die Varta-Aktie ihren Wert um fast ein Drittel gesteigert und ein neues Allzeithoch bei 165,00 Euro erreicht. Doch nicht operative Erfolge befeuerten diese Rally, sondern ein anderes Ereignis: Verschiedene Short-Seller haben zuletzt ihre Leerverkaufspositionen auf den Batteriehersteller teils deutlich abgebaut.

Wert Varta ISIN DE000A0TGJ55 Börsenplatz Xetra Limit bestens Stück 200 Gültig bis tagesgültig Stoppkurs 116,00 Euro Der Hedgefonds Melvin Capital könnte ebenfalls noch gezwungen werden, sich in einem „Short Squeeze“ bei Varta eindecken zu müssen, weil er mit Wetten auf fallende Kurse u.a. beim derzeitigen US-Highflyer Gamestop in finanzielle Nöte geraten ist. Die Spekulation darauf führten zum dem jüngsten Kursfeuerwerk bei Varta.

Operativ hingegen wird der Gegenwind für Varta stärker. Samsung und LG planen, selbst Mikrobatterien für die eigenen Kopfhörer und weitere Wearables herzustellen und nicht mehr von den Deutschen zu beziehen. Es wäre ein herber Rückschlag für den MDAX-Konzern, der einen großen Teil seines Wachstums dem Segment Micro Batteries zu verdanken hat.

Dank der jüngsten Kursrally haben wir mit Varta für unser Musterdepot eine Performance von rd. 33% erzielt. Doch die Short-Squeeze-Fantasie wird nicht ewig anhalten und mit Blick auf die Entwicklungen am Markt für Mikrobatterien sehen wir größere Risiken. Daher wollen wir unsere Gewinne einfahren und verkaufen heute zu Handelsbeginn auf Xetra alle unsere 200 Varta-Anteile zum besten Preis.



Nebenwertemagazin: Genauso könnte man die Kursentwicklung bei Evotec betrachten – auch hier ist der wankende Hedgefonds Melvin Capital mit einer sehr grossen Shortposition von 6,21 % seit vielen Monaten engagiert und häuft Verluste auf. Wie lange noch, kann möglicherweise bereits heute der Bundesanzeiger beantworten. Heute Morgen meinten wir: Evotec Aktie kurz über 43,00 EUR – Lag es daran, dass Melvin mit 6,21 % grösster Short mit 3 Mrd USD vor der Pleite gerettet werden musste? Und jetzt?.

