TecDAX | UBS verdirbt Wirecard den Tag

Und dann kam der sowieso schon schwächere Markt, die Nervösität der Anleger und die schon länger dauernde Auf- und Abbewegung der Wirecard Aktie zusammen mit einer UBS-Studie die sich als Ohrfeige für die Gesellschaft für uns darstellt. Der Analyst der UBS senkt den Daumen: Von Buy gehts zu Neutral mit einem Kursziel von 151,00 EURO, also fast erreicht. Welch eine kalte Dusche. Da helfen die positiven Einschätzungen von Gestern nicht weiter, die Aktie geht gen Süden.

Was hilft da die eigentlich sehr gute allgemeine Nachrichtenlage bei Wirecard: Unionpaykooperation stellt sich immer mehr als sehr positiv heraus, Softbank ist ein starker (Vertriebs-)Partner, viele "kleine" neue Kunden - keine Beachtung fand das vom Betrag her verhältnismäßig geringe BaFin-Bußgeld wegen formaler Fehler bei Veröffentlichungspflichten ( nicht essentiell, sondern eher wohl einer gewissen fehlenden Erfahrung geschuldet, reines Timingproblem). ALSO: The Sky is the Limit, oder zumindest erstmal die Kursziele in Richtung 200. Dass auch die kleinen "Mist" machen, haben wir ja vorgerechnet, die gestern gemeldete Kooperation mit einer Restaurantkette in Singapur steht wohl allein für mindestens 14 Mio. relevante Geschäftsvorfälle pro Jahr für Wirecard.

UND die UBS sieht sich abschwächende Wachstumszahlen. Im Oktober wird Wirecard selber zu den Aussichten des Unternehmens Stellung beziehen, so ist es zumindest angekündigt. Vielleicht kann Wirecard ja wieder einmal überraschen?

Aktuell (25.09.2019 / 13:36 Uhr) notierten die Aktien der Wirecard AG im Xetra-Handel mit einem Minus von 2,04 % (-3,04 EUR) bei 146,25 EUR.



Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

