TecDAX: Trading-Chance in Sichtweite?

auch der kleine Bruder des DAX-Index, der TecDAX, bleibt von den geopolitischen und saisonalen Einflüssen nicht verschont. Der Index scheint eine Konsolidierungsflagge auszubilden, wie der Chart auf Tageskerzenbasis unten deutlich macht. Dabei hat der Index am Freitag einen Erholungsversuch genau an der 100-Tagedurchschnittslinie gestartet. Sollte der Durchschnitt in der nächsten Woche nicht halten können, dann bestünde weiteres Abwärtspotential bis in den Bereich bei 2.100 Punkten. Dann wäre die Konsolidierung weiterhin intakt, würde aber den derzeitigen Trend aus meiner Sicht immer noch nicht infrage stellen.

Ausbruch nach oben oder Bärenmarkt?

Interessant ist das technische Muster auch für einen kurzfristigen bis mittelfristigen Trade durchaus, denn sollte der Index aus der Konsolidierungsflagge nach oben ausbrechen, käme womöglich mein längerfristiges Ziel, das ich bereits zu Beginn des Jahres ins Auge gefasst habe, in Sichtweite. Dieses liegt im Bereich des langfristigen 50er Fibonacci-Levels bei 2.500 Punkten. Ein Ausbruch aus der Konsolidierungsflagge nach unten würde jedoch dieses Ziel erstmals deutlich infrage stellen. Zurzeit gehe ich persönlich allerdings nicht davon aus, dass wir es hier tatsächlich mit dem Beginn eines neuen Bärentrends zu tun haben. Eher dürfte die derzeitige Schwäche früher oder später von Investoren für weitere Einstiege genutzt werden. Je weniger bullisch sich das Sentiment aufstellt, desto besser.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.