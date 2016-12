TecDAX: Die Tops & Flops 2016! (Siltronic, Evotec, SLM Solutions, Quanmax, Medigene, SMA Solar, Nordex, ADVA Optical, GFT Technologie, United Internet)

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

es lief 2016 nicht wirklich rund für den TecDAX. Am Ende steht ein zugegeben kleines Minus von 0,25 %. Dennoch ist die Entwicklung enttäuschend, da die anderen wichtigen Indizes DAX (+6,73 %), MDAX (+6,92 %) und SDAX (+4,99 %) deutlich im Plus notierten.

Die Top-Aktien 2016

Bei Siltronic und SLM Solutions trieben Übernahmefantasien den Kurs. Im Fall von SLM Solutions sprang der Kurswert an, als General Electric der Firma ein attraktives Übernahmeangebot vorlegte. Die Aktie entwickelte zusätzliche Dynamik, als auch noch der berüchtigte Hedgefonds von Paul Singer beim deutschen Hersteller von 3D-Druckern einstieg. Denn mit Singer verband sich die Hoffnung, dass er den Kaufpreis noch weiter nach oben treiben könnte. Das Erstaunliche an der Geschichte ist: Obwohl diese Träume letzten Endes platzten – auch bei Siltronic stieg ein chinesischer Kaufinteressent aus – konnten die Papiere ihre Kurszuwächse verteidigen.

Evotec und Medigene wiederum sind Aktien, wie sie risikobereite Anleger lieben. Die Biotech-Unternehmen verkaufen eine attraktive Story. Durch die Erfindung eines Medikaments mit Blockbuster-Qualität könnten die Firmen ihren Wert über Nacht vertausendfachen. Positive Nachrichten aus beiden Konzernen sorgten dafür, dass die Anleger dieser Story zunehmend Glauben schenken.

Siltronic +101,78 % Evotec +80,75 % SLM Solutions Group +78,47 % Quanmax +46,32 % Medigene +45,85 %

Die Flop-Aktien 2016

Der große Verlierer im TecDAX war zweifelsohne SMA Solar. Die Ursachen sind einerseits in der aktuellen Marktentwicklung zu suchen, andererseits in der Vergangenheit des Unternehmens. Der Wechselrichter-Hersteller hatte angekündigt, im 2. Halbjahr aufgrund des Preisverfalls bei Solarmodulen mit gravierenden Einbußen zu rechnen. Außerdem habe man bereits ein Sparprogramm in die Wege geleitet, um dieser Entwicklung sofort entgegenzusteuern. Das ist löblich. Doch die Anleger haben noch die Jahre 2013 und 2014 im Hinterkopf, als die Reduzierung der Einspeisevergütung dem Unternehmen herbe Verluste bescherte. Sie befürchten, dass die jetzige Krise SMA Solar ähnlich hart treffen könnte.

Die Lage bei ADVA Optical ist paradox. Einerseits wächst das Unternehmen momentan. Andererseits prophezeien die Experten Probleme für die kommenden Jahre, weil der Netzwerkausrüster wie die Branchenriesen Nokia und Ericsson vermutlich unter einer nachlassenden Nachfrage leiden wird. Eine Besserung ist erst wieder anzunehmen, wenn der neue Übertragungsstandard 5G in breiter Front verbaut wird.

Die Entwicklung der Nordex-Aktie dürfte so manchem Anleger die Tränen in die Augen getrieben haben. Zum Absturz mag beigetragen haben, dass das Papier des Windanlagenbauers im Vorfeld der Acciona-Übernahme ungeahnte Höhen erreichte. Dann musste das Unternehmen im ersten Halbjahr eine schlechtere operative Marge einräumen und verhielt sich in der Kommunikation unglücklich. Die Gemengelage lockte zahlreiche Hedgefonds an, die mit hohen Leerverkaufspositionen auf einen Kursabsturz wetteten und den Kurswert zusätzlich unter Druck setzten. Zu allem Überdruss wurde im November in den USA noch Donald Trump zum neuen Präsidenten gewählt, der nicht gerade als Freund der Erneuerbaren Energien gilt. Die ehrgeizigen Wachstumspläne von Nordex für die kommenden Jahre geraten plötzlich in Gefahr.

SMA Solar -53,59 % Nordex -37,28 % ADVA Optical -31,72 % GFT Technologie -31,60 % United Internet -26,13 %

