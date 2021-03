TecDAX | TeamViewer übernimmt US-Software-Firma

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die TeamViewer AG (ISIN DE000A2YN900) , ein weltweit führender Anbieter von sicheren Remote-Konnektivitätslösungen und Technologie zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen, hat heute die Übernahme von Upskill bekannt gegeben, dem US-amerikanischen Pionier für vertikale Augmented-Reality-(AR)-Lösungen. Durch Echtzeit-Schnittstellen über Datenbrillen und andere mobile Endgeräte ermöglicht Upskills Software digitalisierte Arbeitsprozesse, insbesondere in der industriellen Fertigung, bei Inspektionen und Audits. Mit der Übernahme stärkt TeamViewer seine führende Position als globaler Anbieter von branchenspezifischen AR-Lösungen. Dazu trägt vor allem die starke Präsenz von Upskill in Nordamerika bei, die ein Entwicklungszentrum in Austin, Texas, sowie namhafte Kunden wie The Boeing Company, Merck KGaA und American Bureau of Shipping umfasst. TeamViewer investiert seit 2020 strategisch in AR-Lösungen für die Industrie 4.0 und hat in diesem Kontext mit Ubimax aus Bremen bereits den Marktführer für Wearable-Computing-Software übernommen. Dadurch zählt TeamViewer schon heute globale Unternehmen wie DHL, Siemens und Coca-Cola Hellenic Bottling Company zu seinen Kunden.

Digitale Transformation über die gesamte Wertschöpfungskette mitgestalten

Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagt: “Wir freuen uns sehr darauf, dass die Upskill-Kollegen mit ihrer Expertise in Technologie und Implementierung die TeamViewer-Familie bereichern werden. Durch die Übernahme bauen wir unsere Präsenz im Bereich Augmented Reality in unserem größten Markt, USA, deutlich aus. Upskill ergänzt uns perfekt, da die Software in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Pharma & Life Sciences, Einzelhandel und Schadensmanagement in Versicherungen angewendet wird. Unser globales Augmented Reality-Team vereint die erfahrensten Experten für den Einsatz von Wearable-Computing-Technologie in der Industrie. Dadurch können wir die digitale Transformation über die gesamte Wertschöpfungskette mitgestalten. Der Gesamtmarkt für vertikale AR-Lösungen ist riesig und wächst rasant – und wir sind bestens aufgestellt, um dieses Potenzial auszuschöpfen.”

Brian Ballard, CEO von Upskill, sagt: “Wir sind begeistert, nun Teil von TeamViewer zu sein und gemeinsam die Zukunft der Arbeitswelt zu gestalten. Durch TeamViewers weltweites Vertriebs- und Marketingteam sowie die Kombination der AR- und IoT-Lösungen beider Unternehmen können wir unsere Mission noch besser umsetzen: Wir unterstützen Facharbeiter bei der Optimierung ihrer täglichen Arbeitsprozesse durch Technologie. Unsere bestehenden Kunden werden von einer beschleunigten Produktentwicklung, globaler Reichweite und zusätzlichen Lösungen und Funktionen aus dem TeamViewer-Portfolio profitieren.”

Über Upskill

Upskill wurde 2010 gegründet und hat zwei Standorte in den Vereinigten Staaten in Tysons Corner, Virginia, und Austin, Texas. TeamViewer plant, diese Standorte zu halten und weiter auszubauen, um seine Präsenz in den USA zu vergrößern und wichtige Partnerschaften von Upskill innerhalb des US-amerikanischen Tech-Ökosystems zu stärken. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Aktuell (02.03.2021 / 11:16 Uhr) notieren die Aktien der Teamviewer AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +1,83 EUR (+4,08%) bei 46,65 EUR.