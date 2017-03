TecDAX: Die TOP-und FLOP-Aktien in KW 9 (Adva Optical, Morphosys, SLM Solution, Siltronic, Drägerwerk, GFT, Pfeiffer Vacuum, Telefonica, United Internet, Software AG)

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

mehr als 2 Prozent Kurszuwachs in einer Woche: So lautete die Performance des TecDax der abgelaufenen Handelswoche. Damit verlässt der Technologieindex die Lethargie von Ende Februar und startet völlig neu durch. Bereits in der nächsten Woche können neue historische Hochpunkte folgen.

Die Top 5 in der letzten Woche

Fulminant ist auch die Performance der Adva Optical-Aktie. Seit der vergangenen Woche steht die Aktie nunmehr über 30 Prozent höher als noch zu Beginn des Jahres. Aktuell ist das Papier durch nichts mehr aufzuhalten. Und dies, obwohl die Firma im vergangenen Jahr weniger Gewinn erzielen konnten. Hier schmälert eine Übernahme den finanziellen Erfolg des Unternehmens. Dennoch steigerte der Netzwerkausstatter seinen Umsatz. Dank des Cloud-Geschäftes nahm Adva Optical im letzten Jahr dadurch 567 Millionen Euro ein.

1. Adva Optical +12,39 %

2. Morphosys AG +11,46 %

3. SLM Solution Group +5,75 %

4. Siltronic AG +4,60 %

5. Drägerwerk AG +3,72 %

Die Flop 5 in der letzten Woche

Sixt und United Internet werden zukünftig kooperieren. Der Konzern rund um die Marke 1&1 bietet bald allen Nutzern auch die Möglichkeit an, Fahrzeuge zu leasen. Mit einer Flatrate fürs Auto will Sixt somit neue Kunden für sich gewinnen. United Internet ist ein fähiger Partner. An der Börse ist man sich noch uneins. Die Aktie bewegt sich völlig unentschlossen um den Nullpunkt.

1. GFT Technologies AG -10,04 %

2. Pfeiffer Vacuum -0,69 %

3. Telefonica Deutschland -0,10 %

4. United Internet -0,03 %

5. Software AG +0,26 %

