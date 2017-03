TecDAX: Die TOP-und FLOP-Aktien im Februar (Adva Optical, Jenoptik, Dialog Semicon, Carl Zeiss, Siltronic, Nordex, Medigene, Stratec, Wirecard, SMA Solar)

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

auch der TecDax schloss wie alle anderen deutschen Aktienindizes den Monat Februar mit einem Gewinn ab. Ein deutliches Kursplus von 3,75 Prozent bringt den Jahresgewinn des Technologiewerte-Index nun auf über 5 Prozent.

Die Top 5 im Monat

Fast 25 Prozent stieg die Aktie von Adva Optical im letzten Monat. Davon alleine 10 Prozent in den vergangenen drei Handelstagen. Damit steht das Papier kurz davor, wieder zweistellig zu werden. Aktuell kostet ein Anteilschein an der Börse rund 9,90 Euro.

Auch bei Jenoptik laufen die Geschäfte gut. Das Unternehmen meldet eine rosige Zukunft und vermeldet eine Rekordmarge von zehn Prozent. Die Aktie steht aktuell so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die Anleger griffen im letzten Monat bei dem Papier beherzt zu.

1. Adva Optical +24,84 %

2. Jenoptik 19,24 %

3. Dialog Semiconductor +15,92 %

4. Carl Zeiss Meditec +15,71 %

5. Siltronic AG +12,66 %

Die Flop 5 im Monat

Für Nordex war der Februar keine Sternstunde in der Unternehmensgeschichte. In weniger als drei Tagen verloren die Aktien des Windturbinenherstellers rund dreißig Prozent an Wert. Negative Aussichten für die kommenden Jahre schockten die Aktionäre. Damit nicht genug. Jetzt hagelt es ständig negative Analystenkommentare und Herabstufungen der Kursziele durch die Banken. Für Nordex sieht es aktuell gar nicht gut aus. Im MDAX war die Aktie auf Monatssicht mit weitem Abstand das Schlusslicht.

1. Nordex SE -30,57 %

2. Medigene -5,92 %

3. Stratec Biomedical -3,46 %

4. Wirecard -3,28 %

5. SMA Solar -2,86 %

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

