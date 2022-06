TecDAX: Die Stimmung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die Laune der Anleger scheint in der laufenden Woche immer weiter zu steigen und auch am Freitag gab es vielerorts grüne Vorzeichen zu sehen. Besonders profitieren können davon Tech-Aktien, was sich auch daran zeigt, dass der TecDAX etwas mehr als DAX und Co. zulegen kann. Um 0,36 Prozent ging es hier bis zum Nachmittag in Richtung Norden, womit die Verluste… Hier weiterlesen