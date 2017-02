TecDAX: Starker Einbruch – und jetzt? (Wirecard, Nordex, Medigene, Evotec, Drillisch, Dialog Semiconductor, MorphoSys, S&T, Sartorius, Software AG)

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

der TecDAX-Index hat das von uns anvisierte Ziel so gut wie erreicht und brach ab Mitte der vergangenen Woche wieder ein. Das Ziel befand sich in Höhe der nach vorne projizierten Aufwärtstrendlinie, die die Hochs des seit Mitte letzten Jahres bestehenden Trends miteinander verbindet. Sie verlief in der vergangenen Woche bei 1.940 Punkten.

Der Kurs kann von hier aus also nun zu einer etwas größeren Korrektur ansetzen, ohne dass der technische Aufwärtstrend verletzt werden würde. Die Alternative lautet: Der Kurs bricht aus dem Aufwärtstrend raus, was diesen aus der markttechnischen Perspektive nochmals deutlich bestätigen würde.

Wo liegen die Ziele im Falle einer Korrektur?

Sollte der Index doch zu einer Korrektur ansetzen, dann befinden sich aus unserer Sicht die nächsten Ziele in den Kursbereichen bei 1.850, 1.818 sowie 1.780 Punkten, wobei das letzte Ziel die Aufwärtstrendlinie des aktuellen Aufwärtstrends darstellt und nach Möglichkeit nicht unterschritten werden sollte.

