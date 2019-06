TecDAX | Siltronic schockt die Anleger.

Gestern abend wurde der Markt aufgeschreckt. "Die Siltronic AG beobachtet, dass die geopolitischen Unsicherheiten und der negative Einfluss der Exportbeschränkungen der US-Regierung gegenüber chinesischen Technologieunternehmen zu einer anhaltenden Nachfrageschwäche in der Halbleiterbranche führen. Diese Entwicklungen treffen indirekt auch wichtige Kunden der Siltronic AG, die deshalb Aufträge für das zweite Halbjahr 2019 deutlich reduziert haben.

Daher hat der Vorstand der Siltronic AG gestern beschlossen und mitgeteilt, die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 nochmals anzupassen. Der Vorstand geht bei leicht steigenden Durchschnittserlösen in Euro gegenüber 2018 für das Gesamtjahr 2019 von folgender Entwicklung aus:

- Abhängig von der weiteren Entwicklung des Marktumfeldes inklusive Wechselkurseinflüssen wird der Umsatz 2019 circa 10 Prozent bis 15 Prozent unter dem Vorjahr (vorher: minus 5 bis minus 10 Prozent) liegen.

- Die EBITDA-Marge sollte zwischen 30 und 35 Prozent (vorher: zwischen 33 und 37 Prozent) liegen.

- Der Netto-Cashflow wird klar positiv, jedoch um circa EUR 180 Mio. (vorher: circa EUR 150 Mio.) niedriger als 2018 sein. Er wird im Geschäftsjahr 2020 deutlich steigen.

Wie erwartet dürfte der Umsatz für das 2. Quartal 2019 deutlich unter dem des 1. Quartals dieses Jahres liegen. Für das 3. Quartal 2019 werden nochmals rückläufige Umsätze erwartet.

Ungeachtet der derzeitigen Marktschwäche ist der Vorstand davon überzeugt, dass die Siltronic AG als Technologieführer in der Waferindustrie hervorragend positioniert ist, um vom zukünftigen Wachstum der technologischen Megatrends wie Digitalisierung, Big Data, Elektromobilität und Künstliche Intelligenz zu profitieren.

Über das Ergebnis des 1. Halbjahres 2019 informiert die Siltronic AG am 25. Juli 2019."

Aber 2018 war sehr gut...

Siltronic verzeichnete 2018 einen sehr starken Geschäftsverlauf und hat das Umsatzziel und die Erwartungen für das Ergebnis leicht übertroffen.

Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen lag der Umsatz 2018 mit 1.457 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahr (2017: 1.177,3 Millionen Euro). Das EBITDA erreichte 589 Millionen Euro und lag damit rund 67 Prozent über dem Vorjahr (2017: 353,1 Millionen Euro). Die EBITDA-Marge erreichte gut 40 Prozent (2017: 30,0 Prozent). In einem sehr positiven Marktumfeld konnte das Unternehmen die durchschnittlichen Verkaufspreise auch im Jahr 2018 nochmals erhöhen.

Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat sich mit rund 498 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr (2017: 235,7 Millionen Euro) mehr als verdoppelt.

Durch die kontinuierliche Fortführung der bereits 2010 eingeführten Kostenreduktionsprogramme konnte das Unternehmen die Kostensteigerungen im Geschäftsjahr 2018 ausgleichen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Siltronic 254 Millionen Euro in Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen investiert. Hierin sind neben den Basis-Investitionen in Höhe von rund 90 Millionen Euro Investitionen für den Kapazitätsausbau im Bereich der 300 mm-Wafer sowie für eine neue Ziehhalle in Singapur enthalten. Auch wurden bereits in geringem Umfang Anzahlungen für notwendiges Produktionsequipment für den nächsten Kapazitätsausbau im Jahr 2020 geleistet. Die Zusatzkapazitäten, die mit den beiden Ausbaustufen in den Jahren 2019 und 2020 zur Verfügung stehen, sind bereits über Mehrjahresverträge an Kunden verkauft.

Der vorläufige Netto-Cashflow hat sich 2018 mit 240 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 124,8 Millionen Euro fast verdoppelt.

Das vorläufige Nettofinanzvermögen hat sich dementsprechend auf 691 Millionen Euro erhöht (2017: 342,1 Millionen Euro).

"2018 war ein sehr positives Jahr. Die Nachfrage nach unseren Wafern war wie schon im Geschäftsjahr 2017 sehr hoch und wir konnten die durchschnittlichen Verkaufspreise weiter erhöhen.", sagte Dr. Christoph von Plotho, Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG.

Sehr starke Umsatzentwicklung im vierten Quartal 2018

Mit einem vorläufigen Umsatz von rund 388 Millionen Euro im vierten Quartal 2018 setzte das Unternehmen den positiven Geschäftsverlauf der ersten drei Quartale 2018 fort. Die anhaltende hohe Auslastung sowie sequentiell weiter steigende Preise haben dazu beigetragen.

Hauptsächlich aufgrund der Preiserhöhungen hat Siltronic im vierten Quartal 2018 ein vorläufiges EBITDA von 161 Millionen Euro erreicht. Das EBITDA des dritten Quartals 2018 lag bei 160,2 Millionen Euro. Die vorläufige EBITDA-Marge von Oktober bis Dezember 2018 erreichte rund 41 Prozent (Q3 2018: 42,2 Prozent).

Makroökonomische und politische Unsicherheiten beeinflussen die Entwicklung 2019

Trump, Trump und nochmals Trump ist mit seinen Zoll- und Handelskrieg Avancen oft genannter Grund für gnerelle Konjunktureintrübungen und insbesondere im Bereich Wafer. Es ist offen, ob neben Huawei, einem - wohl ehemals - der größten Handyproduzenten noch andere Chinesische Großabnehmer in den Fokus des POTUS geraten. Berechenbar ist die Entwicklung schon lange nicht mehr. Deshalb verwundert die eingangs des Jahres bereits von Siltronic geäußerte Befürchtung nicht: "Siltronic geht davon aus, dass sich nach den vergangenen zwei herausragenden Jahren das Geschäftsjahr 2019 insgesamt eher verhalten entwickeln wird."

Das "verhalten" eine zu sanfte Umschreibung ist, wird jetzt wohl langsam auch der Siltronic bewust. Aber gerade in der Waferindustrie und deren Zulieferern ist vieles möglich: Was wäre wenn auf dem G20 Gipfel der drohende Handelskrieg abgewendet würde? Was wäre wenn die Blockade Huaweis und die Unsicherheit für andere reduziert oder aufgehoben würde? Was wäre wenn...

Aktuell (18.06.2019 / 11.29 Uhr) notieren die Aktien der Siltronic AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -7,60 EUR (-13,90 %) bei 50,04 EUR. Ein kräftiges Minus und ein Negativtrend bildet sich heraus. Die Charttechnik spricht derzeit nicht gerade für ein Engagement in diese Aktie. Das Tagestief lag bereits bei 49,13 EUR - ob es für heute dabei bleibt?



