TecDAX: Mit Schwung auf ein neues Hoch!

der TecDAX Future setzte seinen Siegeszug am Dienstagnachmittag fort. Wir haben bereits in dem Artikel zum DAX-Index argumentiert, warum deutsche Aktien nun Potential haben. Vor allem die Sektoren, die zuvor auf der Strecke geblieben sind, könnten von der Schwäche in US-Aktien ein wenig profitieren und die relative Schwäche gegenüber dem US-Aktienmarkt ausgleichen. Es war zunächst nicht klar, ob EU-Aktien dieser Schwäche folgen würden. Aktuell sieht es aber nicht danach aus. Das zeugt von relativer Stärke. Von Zeit zu Zeit übernimmt der EU-Markt die Führung. Das war beispielsweise im Rahmen des starken Anstieges in 2015 der Fall.

Nächstes technisches Ziel

Das nächste technische Ziel im TecDax Future liegt bei etwa 2.045 Punkten. In diesem Preisbereich verläuft die nach vorne projizierte Aufwärtstrendlinie, die die beiden wichtigen Hochs aus 2015 miteinander verbindet. Das Potential, das sich oberhalb dieses Ziels aus der markttechnischen Perspektive entfalten könnte, ist zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht auszumachen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.