TecDAX | SLM Solutions Group steigert Auftragseingangswert

Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338), ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, erreichte im Gesamtjahr 2019 einen Wert des Auftragseingangs in Höhe von EUR 67,7 Mio. Gegenüber 2018 bedeutet das ein Wachstum um 21 %.

Im vierten Quartal 2019 verzeichnete SLM Solutions Auftragseingänge im Wert von EUR 29,5 Mio., was einem Wachstum von 100 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Meddah Hadjar, seit Mai 2019 CEO von SLM Solutions, kommentiert: "Wie angekündigt, arbeiten wir weiter daran, Lücken in unserer Organisation zu schließen und das Unternehmen für langfristiges Wachstum zu positionieren. Unser Augenmerk liegt auf dem langfristigen Potenzial der Technologie von SLM Solutions. Das Team hat dabei hart gearbeitet und bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 große Fortschritte erzielt. Das 2019 erreichte zweistellige Wachstum des Auftragseingangswerts unter den aktuellen Marktbedingungen zeigt, dass die Multi-Laser-Technologie für die Etablierung der additiven Fertigung in allen Marktsegmenten entscheidend ist. Ich möchte dem SLM-Team, unseren Partnern und unseren Kunden dafür danken, dass sie von SLM und der Multi-Laser-Technologie überzeugt sind.

Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber mit dem Schwung aus dem zweiten Halbjahr denken wir, für SLM Solutions die ersten richtigen Schritte in eine langfristig erfolgreiche Zukunft eingeleitet zu haben. Sam O'Leary, der seit dem 1. Dezember 2019 als Chief Operating Officer für SLM Solutions aktiv ist, Frank Hülsmann, SLMs Finanzvorstand seit dem 1. Januar 2020, und die weiteren Mitglieder des Führungsteams, die 2019 zu uns gestoßen sind, arbeiten gemeinsam mit vollem Einsatz daran, SLM Solutions in unserer Branche als Marktführer zu positionieren."

Wie am 26. Juli 2019 kommuniziert, werden der Konzernumsatz und die bereinigte EBITDA-Marge von SLM Solutions für das Jahr 2019 erheblich geringer ausfallen als der vom vorherigen Vorstandsteam ursprünglich prognostizierte Konzernumsatz von EUR 95 Mio. und das dabei erwartete ausgeglichene bereinigte EBITDA.

Aktuell (08.01.2020 / 08:09 Uhr) notieren die Aktien der SLM Solutions Group AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,66 EUR (+3,97 %) bei 17,28 EUR.

