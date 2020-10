TecDAX | SAP Kurssturz übertrieben? H. Plattner langt kräftig zu. Analysten vorsichtiger...

Und dann gab es gestern ein Kursgemtzel: Vom Freitagsschluss bei 124,90 EUR fiel die Aktie wie ein Stein bis auf 96,34, um dann bei 97,50 EUR zu schließen. höchster Kursverlsut der Aktie seit 1999 an einem Tag. Klassisch "auf dem falschen Fuss erwischt" PLUS Nervösität der Anleger in Anbetracht eines Lock-down in Irland, lokalen Lock-Downs in Italien und Frankreich, Notstand in Spanien, Dänische Grenzschließung nach Deutschland, Frankreich im fast Ausnahmezustand, immer neuen Höchstständen der Neuinfektionen mit Corona in Deutschland, Slowakei und auch allen anderen EU-Staaten.ÜBERTRIEBEN meinten bereits im Laufe des Tages einigeb Kommentatoren. Dachten auch einige "Insider", die die gefallenen Kurse zum Einstieg nutzten - gemeldet im Rahmen des §40: Neben dem Aufsichtsrat Lars Lamade, der sich die Vertrauensgeste rund 20.456,00 EUR kosten ließ für 200 Aktien, dem Vorstandsmitglied Christian Kurt Klein mit 1.000 Aktien zu je 102,28 EUR und dem Vorstand Luka Mucic, der immerhin 75.233 EUR in SAP Aktien investierte, fällt heute der Kauf Prof. Dr. Hasso Plattners ins Auge. Ein klares und substantielles Bekenntnis des Mitgründers, der in der Vergangenheit eher durch kontinuierlichen Abbau seiner SAP-Position auffiel, um seine diversen wirtschaftlichen Aktivitäten und Stiftungen zu finanzieren.

248.535.432 ,00 EUR Vertrauen!

Soviel investierte die Hasso Plattner Single Asset GmbH &Co. KG Gestern in Aktien der SAP. Klar hier geht es auch um eine Botschaft. Aber es geht auch um einen erfolgreichen Investor, der kein Geld zu verschenken hat. Insiderkäufe in dieser Massierung sollten das Auge für die gestern untergegangenen Teile der Nachricht stärken. so wie die Analysten die sich gestern direkt im Rudel - 13 einzelne Updates zur Aktie gab es - äußerten: Zusammengefasst drei Abstufungen bei JP Morgan auf Neutral (neues Kursziel 120,00 nach zuvor 160,00), Jeffries blieb zwar bei BUY reduzierte aber das Kursziel von 161,00 auf 132,00 und bei der DZ Bank , die zwar ebenfalls bei BUY bleibt, aber das Kursziel von 160,00 auf 128,30 reduzierte. Eine Hochstufung bei der Nord LB aufgrund der Kursrücksetzer ging man von Halten auf KAUFEN bei einem von 128,00 auf 115,00 reduziertem Kursziel.

Alles blieb erstmal beim Alten am Montag bei 8 Analysten ( Bernstein; OVERWEIGHT, Kursziel: 159,00 / Credit Suisse; OUTPERFORM, Kursziel 157,00 / UBS; BUY, Kursziel 142,00 / Barclays; OVERWEIGHT, Kursziel 158,00 EUR / Goldman Sachs; "Conviction Buy List", Kursziel 160,00 / Baader; ADD, Kursziel 148,00 / Berenberg; BUY, K: 148,00 / Warburg; BUY, K: 145,00 ) - HEUTE DANN weitere Abstufungen: Credit Suisse reduzierte - nachdem man gestern noch die Einschätzung als unverändert bestätigte - heute das Kursziel auf 119,00 (zuvor 159,00), dito Barclays,d ie heute ihr gestriges Urteil raelativierten mit einem neuen Kursziel von 134,00 (zuvor 158,00) ihr weiterhin bestätigtes OVERWEIGHT. Und JP Morgan bestätigte nochmals die Abstufung vom Montag. Erstmals heute meldet sich RBC zu Wort - mit einem vernichtenden Kursziel von 93,00 EUR , noch unter dem derzeitigen Kursniveau. Man bleibt aber bei SECTOR PERFORM. Insgesamt ein gemischtes Bild .- die hochgesteckten Kursziele wurden teilweise kräftig zusammengestrichen, jedoch nur ein Analyst sieht weiteres Downsidepotential. Also auch heir eine gewisse Unterstützung für das derzeitige Kursniveau.

KONKRET MELDETE SAP ZUM BEREITS ZWEITEN MAL DIESES JAHR

, dass man im dritten Quartal und auch im vierten Quartal die geplanten Zahlen nicht erreichen wird. Man korrigierte sogar die Mittlefristprognose nach unten - CORONA wird NICHT 2020 vorbei sein, ist die klare Botschaft:

"Clouderlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) in einer Spanne zwischen 8,0 Mrd. € und 8,2 Mrd. € liegen werden (zuvor zwischen 8,3 Mrd. € und 8,7 Mrd. €)/Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) in einer Spanne zwischen 23,1 Mrd. € und 23,6 Mrd. € liegen werden (zuvor zwischen 23,4 Mrd. € und 24,0 Mrd. €)/Umsatzerlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) in einer Spanne zwischen 27,2 Mrd. € und 27,8 Mrd. € liegen werden (zuvor zwischen 27,8 Mrd. € und 28,5 Mrd. €) und folglich der Betriebsergebnis (Non-IFRS, währungsbereinigt) in einer Spanne zwischen 8,1 Mrd. € und 8,5 Mrd. € liegen wird (zuvor zwischen 8,1 Mrd. € und 8,7 Mrd. €)."

Wichtig und nicht zu vergessen: Der Gewinn, den SAP für 2020 erwartet, wird immer noch über 8 Mrd. EUR gesehen - trotz der durch die angestrebten und gewünschten steigenden Cloud-Anteile am Gesamtgeschäft "verschobenen Erträge in die Zukunft" zu Lasten einmaliger Zahlungen bei "Verkauf" eienr Software. Ein kerngesundes Unternehmen, das natürlich derzeit mit seiner - vor Corona sehr erfolgreichen - Reisesoftware "Concur" wegen fehlender Geschäftsreisen keinen Blumentopf gewinnen kann.

Neben Währungskurseffekten, die sich wohl mit Minus 3-4% auf die Planzahlen auswirken, muss SAP auch generell zurückrudern. Ein weiteres Negativum: Die COVID-19-Pandemie, die sich voraussichtlich mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2021 auf die Nachfrage, insbesondere in stark betroffenen Branchen, auswirken soll und das Erreichen der Zielsetzungen für zentrale Kennzahlen wie Clouderlöse, Umsatzerlöse und Betriebsergebnis (jeweils Non-IFRS) um ein bis zwei Jahre verschieben soll.

Und dann nennt SAP zwei weitere Gründe für die mittelfristige Prognosereduktion, die eigentlich POSITIV sind, aber derzeit wenig gewürdigt werden: Erstens der schnellere Umstieg von Kunden in die Cloud und die anschließende Transformation ihrer Unternehmen, was zum neuen Ziel beiträgt, bis 2025 Clouderlöse von über 22 Mrd. € zu erreichen. Die SAP erwartet, dass dies im Vergleich zu den bisherigen mittelfristigen Zielsetzungen einen negativen Effekt von etwa 4 bis 5 Prozentpunkten auf die operative Marge von 2023 haben wird.

Und in diesem Zusammenhang der zweite Grund: Die beschleunigte Harmonisierung des SAP-Cloudbetriebs, die voraussichtlich eine zusätzliche Investition in den Jahren 2021 und 2022 erfordern wird, um die Cloudbruttomarge (Non-IFRS) bis 2025 auf rund 80 % zu steigern

SAP spielt in einer anderen Liga

SAP ist Marktführer für Geschäftssoftware und bietet für Unternehmen jeder Größe und Branche eine potentielle Lösung: 77 % der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. SAP's Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren werden den Kunden zur Verfügung gestellt. SAP's End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, "profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen".

Und die Prognose trotz Corona-Auswirkungen nicht schlecht: "Das Zusammenwirken der oben genannten Faktoren und der Ablauf des damit verbundenen Wechsels des Geschäftsmodells werden voraussichtlich zu einem verhaltenen Wachstum der Umsatzerlöse (Non-IFRS) sowie einem stagnierenden oder etwas geringeren Betriebsergebnis (Non-IFRS) in den nächsten zwei Jahren führen, gefolgt von beschleunigtem Wachstum der Umsatzerlöse (Non-IFRS) und einem zweistelligen Wachstum beim Betriebsergebnis (Non-IFRS) ab 2023.

Die SAP erwartet bei dieser Entwicklung im Jahr 2025 Folgendes zu erreichen:

Clouderlöse (Non-IFRS) in Höhe von über 22 Mrd. €,

Umsatzerlöse (Non-IFRS) in Höhe von über 36 Mrd. €,

ein Betriebsergebnis (Non-IFRS) in Höhe von über 11,5 Mrd. €,

einen deutlichen Anstieg unseres Anteils der besser planbaren Umsätze auf etwa 85 %."

