TecDAX | RIB Software sammelt weiter Aufträge

Mainka ist ein inhabergeführtes mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in Lingen, das sich auf industrielle Projekte unter komplexen Rahmenbedingungen spezialisiert hat. Das Unternehmen versteht sich als Marktführer im Bereich Arbeitssicherheit am Bau und realisiert mit seinen ca. 750 Mitarbeitern (in der Unternehmensgruppe) Industriebauprojekte mit höchsten Sicherheitsstandards in jeder Art und Größe.

Jens Pahnreck, Leiter Organisationsentwicklung der Bauunternehmung August Mainka GmbH & Co KG: "Nach einem umfangreichen Evaluierungsprozess haben wir uns für die mobile Lösung der RIB-Plattform iTWO 4.0 entschieden. Überzeugt hat uns neben der hochmodernen, innovativen Technologie auch die persönliche Komponente. Mit der RIB haben wir einen starken und verlässlichen Partner gefunden, mit dem wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Durch den Einsatz der mobilen Lösung wollen wir relevante Prozesse auf der Baustelle und im Büro effizienter gestalten und unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern".{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Mainka baut industrielle Projekte wie Kraftwerke, Produktionsgebäude, Lagerhallen, Labor- und Verwaltungsgebäude und führt die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen wie Straßenbauarbeiten, Parkplatzgestaltung, Rohrleitungsarbeiten und Erdarbeiten aus. Das Unternehmen versteht sich als Fachbetrieb für Bauarbeiten unter besonders hohen Sicherheitsanforderungen und ist schwerpunktmäßig für die chemische Industrie, die Energiewirtschaft und die Speziallogistik tätig. Im besonderen Fokus stehen alle Kunden, die bei Ihrem Bauprojekt auf eine qualitativ hochwerte Bauausführung und ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit Wert legen. Auf Wunsch übernimmt Mainka auch Planungsleistungen für Teilbereiche oder Gesamtprojekte. Das Leistungsspektrum umfasst im Wesentlichen Schlüsselfertigbau, Beton- und Ingenieurbau, Asphaltbau, Tiefbau und Rohrleitungsbau und Industrieunterhaltung.



Chart: RIB Software SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}