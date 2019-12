TecDAX | RIB Software am Ziel und will noch viel mehr!

18.12.2019 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6) "wird ihr Ziel, auch im Jahr 2020 eines der am schnellsten wachsenden (30%-60%) und profitabelsten (20%-30% EBITDA-Marge) Unternehmen im neuen ConstructTech und PropTech Sektor zu sein, fortsetzen. RIB hat seine ersten Prognosen für 2018 und 2019 erhöht sowie übertroffen und wird hart daran arbeiten, seine erfolgreiche Entwicklung im Jahr 2020 fortzusetzen. Der aktuelle mittelfristige Wachstumsplan (30-60%) beinhaltet keine Kapitalerhöhung und kann auf Basis des aktuellen Finanzratings durchgeführt werden."

RIB SOFTWARE SE ist auf einem guten Weg - TOPAKTUELLE ANALYSE HIER - NICHTS VERPASSEN!

Wichtig ist: Keine Kapitalerhöhung, Marge soll hoch bleiben trotz geplanter Zukäufe und erfolgter Zukäufe in diesem Jahr, Wachstum ist auch organisch.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Das Umsatzwachstum wird hauptsächlich durch den ARR-Softwareumsatz, wachsende USER-Zahlen auf der MTWO Cloud Plattform und auf Basis der iTWO 4.0 Cloud Technologie erzielt werden, sagt man bei RIB.Das ehrgeizige Ziel ist es, mittelfristig 2 Millionen USER für die Cloud Plattform Technologie (iMTWO) und das Datengeschäft (xYTWO) zu gewinnen und die digitale Transformation im globalen ConstructTech- und PropTech-Sektor zu forcieren. Bisher hat RIB immer geliefert und seine Prognose mehr als eingehalten, sollte das in 2020 auch gelingen, sollten sich die Aktionäre freuen können.

Neuer Vertrag konnte heute gemeldet werden - schöner Jahresabschluss!

RIB SAA Software Engineering GmbH, Tochter von RIB, hat mit seinem langjährigen Partner für Maschinenbau, Sommer Anlagentechnik in Landshut/Deutschland, einen Vertrag über die Lieferung einer integrierten iTWO Smart Production Lösung für ein hochindustrialisiertes und automatisiertes Fertigteilwerk an die Newton Group Ltd, Guelph/Kanada, abgeschlossen.

Robert Neubauer, Managing Partner von RIB SAA, kommentiert die Vereinbarung wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dass wir das Management der Newton Group von unserer integrierten iTWO Smart Production-Lösung überzeugen konnten, da die iTWO 4.0-Lösung der wichtigste Baustein für die Digitalisierung in der Fertigteilbauindustrie ist. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um unseren Markt in Kanada und den USA zu erweitern. Diese innovative und zukunftsorientierte Lösung wird dem Kunden helfen, die Produktivität zu steigern, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig die Profitabilität zu steigern. Dieser Phase-II-Auftrag ist eine weitere Bestätigung der hervorragenden Leistungsfähigkeit der Smart Production Technologie von RIB, die im Zeitalter der Digitalisierung eine maßgeschneiderte Lösung bietet."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Aktuell (17.12.2019 / 11:05 Uhr) notieren die Aktien der RIB Software SE im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,30 EUR (-1,36 %) bei 21,70 EUR.



Chart: RIB Software SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}