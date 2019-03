TecDAX | RIB Software SE unterzeichnet Auftrag

29.03.2019 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie, gab heute den Abschluss eines Phase-III-Auftrags zur Unterstützung eines Partners eines großen Telekommunikationskonzerns im Bereich Baumaßnahmen.

Erik von Stebut, Managing Director/Prokurist der RIB in Deutschland: "Wir freuen uns sehr, einen der weltweit führenden Anbieter aus dem Bereich Integrated Property und Facility Management als Kunden innerhalb der RIB Gruppe begrüßen zu dürfen. Mit der iTWO Technologie wird dem Kunden eine effiziente Prozessabwicklung ermöglicht, was insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Kunde einen der führenden Telekommunikationskonzerne Europas in dessen Bauvorhaben unterstützt, von essentieller Bedeutung ist. Mit der iTWO Plattform wird die Digitalisierung der baubezogenen Prozesse des Kunden auf ein neues Niveau gehoben."

Interessanter sind die heute veröffentlichten Zahlen. Oder besser gesagt, die Vielzahl der bestehenden und zu erwartenden Aufträge ermöglicht die Ergebnisse erst.

Aktuell (29.03.2019 / 12.06 Uhr) notieren die Aktien der RIB Software SE im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,63 EUR (-4,36 %) bei 13,82 EUR.