TecDAX | RIB Software SE kauft weiter zu - Cloud+USA=...

20.01.2020 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6) hat bereits zwei Phase II Aufträge dieses Jahr geholt und baut jetzt die Kapazität in den USA durch einen Zukauf aus - der erste Phase II-Vertrag des neuen Jahres und der zweite Vertrag - genug zu tun. RIB setzt auf jeden Fall folgerichtig seine Strategie zur weltweiten Marktführerschaft fort: Man kauft Intech, ein führendes amerikanisches Cloud Team mit Headquarter in Puerto Rico und einer Kundenbasis in den USA und Lateinamerika. Henry Gordillo, Gründer und CEO der Integration Technologies Corp. (Intech), ist ein herausragender Unternehmer sowie Cloud- und IT-Infrastruktur-Experte mit einem "proven track record" über viele Jahre hinweg. Sein Cloud Business wuchs im Jahr 2019 um über 47%, während sein Cloud-bezogenes EBIT/DA gleichzeitig um über 250% anstieg

RIB hat im ersten Schritt einen Anteil von 60 % von den Finanzinvestoren von Intech erworben, das Management und Henry Gordillo verkaufen keine Anteile und bleiben mit 40% für die nächsten 3-5 Jahre beteiligt, um die Expansion und das weitere Gewinnwachstum des 8-10 Mio. USD Business erfolgreich zu begleiten. RIB hat sich eine Kaufoption für eine 100%ige Eingliederung gesichert.

Drew Mullady, CFO von RIB Americas: "Wir freuen uns, Henry Gordillo in unserer globalen MTWO-Allianz von Proptech- und Contech-Unternehmern willkommen zu heißen. RIB verfügt in unserem Cloud Plattform Business über die stärksten unternehmerischen Managementteams. Mit unserer erstklassigen Vertriebsorganisation, die ab Februar auf dem nordamerikanischen Markt tätig ist, unserer führenden MTWO Native Cloud-Plattform und unserer vorkonfigurierten 48-Stunden-GO-LIVE-Lösung, erwarte ich, dass der Durchbruch unserer MTWO/iTWO 4.0-Technologie die digitale Transformation der 1 Billion USD Bauindustrie anführen wird."

UND weiter

Henry Gordillo, Gründer von Intech: "Es ist sehr faszinierend, ein Teil der MTWO Global Alliance Familie zu werden, sich auf die Bauindustrie zu fokussieren und Hunderttausende von MTWO / iTWO Usern in Amerika zu unterstützen. Unser gemeinsames Ziel ist es, in der digitalen Transformation führend zu sein und die Bauindustrie in eine der technologisch fortschrittlichsten Branchen zu transformieren. RIB Cloud ist bereits heute einer der weltweit führenden Anbieter von 24/7-Cloud-Plattformen. Was unser Team jetzt noch zusätzlich bieten wird, ist ein Angebot von herausragendem Service zu einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur. Unser lateinamerikanisches Team wird voll synchronisiert mit Amsterdam, Singapur und San Diego arbeiten. Ich fühle mich geehrt, dass ich Teil der gemeinsamen MTWO-Initiative von RIB und Microsoft zum Aufbau der globalen Top-Cloud-Plattform für die Bauindustrie sein darf und ich versichere nicht zu rasten, bevor wir das Ziel erreicht haben."

Berend-Jan Maanen, RIB Cloud CEO: "Wir sind stolz darauf, dass wir den Unternehmer Henry für unser MTWO-Cloud-Team gewinnen konnten. Das RIB US-Vertriebsteam inklusive U.S. CAD mit den Top-Unternehmern Danny Counts und Jeff Rachel plant, im Jahr 2020 bis zu 30 neue Großkunden (Phase II/III) für unser MTWO/iTWO-Angebot zu gewinnen. Gleichzeitig wollen wir die GO LIVE Zeit auf 48 Stunden verkürzen. Hier hatten wir die Aufgabe, unsere Kapazitäten in einer perfekten Preisstruktur zu erhöhen. Nachdem wir den gesamten amerikanischen Markt nach Cloud-Teams abgesucht haben, haben wir schnell verstanden, dass wir ein kombiniertes englisch/spanischsprachiges, hochskalierbares Team benötigen, das über eine mehrjährige Kundenerfahrung in den USA verfügt, aber gleichzeitig auch über eine starke Expertise in der Nutzung der südamerikanischen Kostenstruktur, um eine schnell wachsende Cloud-Plattform zu unterstützen. Wir suchten auch nach einem wirklich starken Unternehmer und Erfahrung in unserer MTWO-Cloud-Technologie und den damit verbundenen Dienstleistungen. Das Ziel sollte eine Größe von ca. 10 Mio. USD und eine nachweisliche Wachstumsbilanz bei Umsatz und Profitabilität (EBIT/DA) haben. Mit Intech haben wir die richtige Organisation und den richtigen Unternehmer zur rechten Zeit gefunden und wir sind sicher, dass wir auch für Asien im Jahr 2020 einen ähnlichen Partner finden werden."

Tom Wolf, CEO der RIB Gruppe: "Wir haben unsere globale MTWO Allianz mit 14 Investments in 2019 verstärkt. 2020 werden wir unsere Allianz weiter wie geplant ausbauen und Monat für Monat steigende Ergebnisse liefern und unseren veröffentlichten mittelfristigen Plan umsetzen. Wir werden unsere MTWO/iTWO Plattform USER wie geplant in 2020 auf über 100.000 ausbauen und versuchen, unsere Umsatz und EBIT/DA Guidance wie den Vorjahren zu übertreffen. 2020 könnte uns der Durchbruch gelingen. Mit den Microsoft und Autodesk Partnerschaften/Kooperationen sind wir gut positioniert. Das Ziel ist es, das stärkste Team zusammenzustellen, mit unternehmerischem Spirit und mit der gemeinsamen Vision, das Bauwesen digital zu erneuern, damit passende Städte und Infrastruktur für die Generation Z rechtzeitig fertig gestellt werden können. Henry hat uns als charismatischer Unternehmer begeistert und wir denken, dass er in unser hoch motiviertes Top Management Team hervorragend passt."

