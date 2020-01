TecDAX | RIB Software SE erzielt Durchbruch im 140 Milliarden Euro Markt

16.01.2020 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6) , weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit einem führenden französischen Anbieter mit Tochtergesellschaft in Deutschland im Bereich der technischen Gebäudeausstattung (TGA) bekannt.

Mit MTWO und iTWO 4.0 lassen sich jetzt Branchenlösungen wie TGA einfach konfigurieren und neue Märkte erschließen. Bei MTWO lässt sich dazu noch der Sales Cycle auf unter 1 Monat oder um 80% verkürzen und das Go Live kann aufgrund der Standard Plattform in Rekordzeit erreicht werden.

"Alleine in Deutschland erreicht der Branchenumsatz im TGA Bereich ca. 140 Mrd. Euro mit einem riesigen IT User Potential aus 1,6 Mio. Beschäftigten. Bei CAPEX und OPEX Kosten aller Gebäude steht der TGA Bereich für ca. 40% der Lifecycle Kosten eines Gebäudes. Für RIB erschließt sich dadurch ein riesiges neues Kundenpotential. Sofern die große Nachfrage der letzten Wochen nach MTWO und iTWO weiter anhält, freue ich mich, dass die RIB in Deutschland 2020 viele neue Arbeitsplätze schaffen wird. Mit der MTWO und iTWO Technologie lassen sich TGA Projekte in allen Phasen simulieren, optimieren und effizient sowie kostengünstig herstellen. Der Markt wird von internationalen Technologiekonzernen wie Schneider Electric SE und Siemens dominiert, die sich wie RIB das Ziel gesetzt haben, das Bauwesen zu digitalisieren und klimaneutrale Städte und Infrastruktur für die nächste Generation zu bauen", sagt Erik von Stebut, Managing Director/Prokurist der RIB in Deutschland.

Aktuell (16.01.2020 / 10:15 Uhr) notieren die Aktien der RIB Software SE im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,28 EUR (+1,48 %) bei 19,23 EUR.



