TecDAX | RIB Software SE mit erfolgreicher Entwicklung im ersten Halbjahr 2018

Konzernzahlen des ersten Halbjahres 2018 im Überblick

Das Gesamtjahr 2018 bedeutet für die RIB-Gruppe das erste Transformationsjahr von der iTWO 5D Technologie hin zur cloudbasierten Technologie iTWO 4.0. Dessen ungeachtet startete die RIB Gruppe erfolgreich in das erste Halbjahr 2018. Die Softwarelizenzerlöse wuchsen um 17,7% (währungsbereinigt: 20,2%) auf 18,6 Mio. EUR (Vorjahr: 15,8 Mio. EUR). Der Konzernumsatz stieg um 17,1% auf 62,4 Mio. EUR (Vorjahr: 53,3 Mio. EUR). Währungsbereinigt stieg der Konzernumsatz um 21,3% auf 64,7 Mio. EUR (Vorjahr: 53,3 Mio. EUR). Die Umsätze in Deutschland wuchsen um 24,4% auf 31,1 Mio. EUR (Vorjahr: 25,0 Mio. EUR). Die internationalen Umsätze stiegen um 10,6% (währungsbereinigt: 18,7%) auf 31,3 Mio. EUR (Vorjahr: 28,3 Mio. EUR). Bereinigt um den in Q2 2017 enthaltenen Key Account Umsatz mit einem britischen Großkunden i.H.v. 2,3 Mio. EUR, der im vierten Quartal 2017 größtenteils einzelwertberichtigt wurde, stiegen die internationalen Umsätze um 20,4%. Im Segment iTWO stieg der Umsatz um 16,3% (währungsbereinigt: 20,7%) auf 57,9 Mio. EUR (Vorjahr: 49,8 Mio. EUR) bei einer EBITDA-Marge von 34,1%.

Die abgegrenzten Wartungsumsätze erhöhten sich um 20,6% (währungsbereinigt: 25,3%) auf 19,3 Mio. EUR (Vorjahr: 16,0 Mio. EUR) und bilden weiterhin einen großen Anteil an den wiederkehrenden Umsätzen. In Summe stiegen die wiederkehrenden Umsätze (Maintenance und SaaS) um 13,7% (währungsbereinigt: 17,3%) auf 26,6 Mio. EUR (Vorjahr: 23,4 Mio. EUR). Die Consultingumsätze erhöhten sich um 18,7% (währungsbereinigt: 28,7%) auf 12,7 Mio. EUR (Vorjahr: 10,7 Mio. EUR).

Das operative EBITDA des Vorjahres in Höhe von 24,7 Mio. EUR enthielt sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 7,6 Mio. EUR aus der Softwarelieferung an das Joint Venture YTWO. Bereinigt um diesen Effekt im Vorjahr stieg das operative EBITDA um 10,5% auf 18,9 Mio. EUR (Vorjahr: 17,1 Mio. EUR), trotz Anlaufkosten für das Segment MTWO in Höhe von 1 Mio. EUR. Die bereinigte operative EBITDA-Marge lag mit 30,3% auf weiterhin hohem Niveau. Das bereinigte operative EBT* stieg im Berichtszeitraum trotz hoher Startup Investitionen von insgesamt 3 Mio. EUR in den Segmenten YTWO und MTWO um 7,8% auf 11,0 Mio. EUR an (Vorjahr: 10,2 Mio.EUR).

Die F&E-Aufwendungen sind im ersten Halbjahr 2018 auf 7,7 Mio. EUR gestiegen (Vorjahr: 6,7 Mio. EUR). Der Anstieg erfolgte im Wesentlichen aufgrund der Verstärkung unserer Entwicklungsteams im Bereich iTWO 4.0 und im Segment MTWO.

MTWO - 150 Ersttermine mit Managed Service Providern

Das auf der HV 2018 angestrebte Ziel 20 operative direkte und indirekte Vertriebs- und Service-Einheiten aufzubauen mit dem Ziel (Milestone HV) 123.000 iTWO USER zu gewinnen, sind wir einen großen Schritt nähergekommen. Aufgrund der großen Attraktivität von MTWO konnten wir bis jetzt mit insgesamt 150 Zielunternehmen (MSP Managed Service Provider) aus 46 Ländern Termine auf Leitungsebene durchführen.

Basierend auf den Erstterminen gehen wir davon aus, dass die auf der diesjährigen Hauptversammlung für 2018 angestrebten 3-5 Partner Investitionen erreicht werden können und dass der Aufbau des weltweiten RIB Partner Netzwerkes im Jahr 2018 erfolgreich eingeleitet wird.

Für das Segment MTWO rechnen wir nach wie vor mit bis zu 3 Mio. EUR zusätzlichen Startup Kosten für das Geschäftsjahr 2018.

Bestätigung der Guidance für das Geschäftsjahr 2018

Aufgrund der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr 2018 und unter der Annahme von im Übrigen stabilen Rahmenbedingungen im Markt bestätigt die RIB Gruppe ihre Guidance für 2018 mit Umsätzen zwischen 117 Mio. EUR und 127 Mio. EUR und einem EBITDA zwischen 33 Mio. EUR und 43 Mio. EUR.

Aktuell (31.07.2018 / 11:19 Uhr) notieren die Aktien der RIB Software SE im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,52 EUR (-2,52 %) bei 20,08 EUR.



Chart: RIB Software SE | Powered by GOYAX.de

