TecDAX | RIB Software SE Guidance HOCH - wird gut

31.01.2020 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6) erwartet einen Phase-III-Großauftrag für die iTWO 4.0 Plattform auf Basis einer heute erfolgten europaweiten Bekanntmachung eines führenden europäischen Infrastrukturunternehmens und hebt ihre Guidance in Bezug auf das operative EBITDA und den Umsatz an. Die RIB Software SE geht davon aus, dass sie den Auftrag mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erhält. Vor der finalen Erteilung des Zuschlags müssen noch die entsprechenden gesetzlichen Fristen eingehalten werden.

Auf Basis der erwarteten Beauftragung und auf Grundlage der positiven Geschäftsaussichten, erhöht die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 die operative EBITDA-Prognose von 52 Mio. € bis 60 Mio. € auf 57 Mio. € bis 65 Mio. €. Gleichzeitig wird die Umsatzprognose von 260 Mio. € bis 300 Mio. € auf 270 Mio. € bis 310 Mio. € angehoben.

RIB Software liefert kontinuierlich ab und überrascht immer wieder mit "Übererfüllung" der Pläne. Konsequent erfolgten im letzten Jahr die angekündigten Zukäufe, der weg scheint klar vorgezeichnet und die Aktie bietet eine interessante Story - denken auch andere.

Die RIB Software SE ist

ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 1.500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

Aktuell (30.01.2020 / 10:16 Uhr) notieren die Aktien der RIB Software SE im Xetra-Handel mit einem Plus von 0,26 EUR (1,35 %) bei 19,46 EUR.



