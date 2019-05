TecDAX | RIB Software SE mit Feickert.

22.05.2019 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6),weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Unternehmensgruppe Feickert bekannt.

Als familiengeführtes Bauunternehmen wurde der Stammsitz der Gruppe 1947 in Weilburg/Hessen mit den Schwerpunkten im Hoch- und Gleisbau gegründet. Ab den 70er Jahren folgte die Wandlung zum Rohrleitungs- und Kanalbauer sowie der Einstieg in den Spezialtiefbau. Heute arbeiten bei Feickert rund 370 Mitarbeiter an den vier Standorten in Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Luxemburg.

Dr. Hauke Feickert, geschäftsführender Gesellschafter: "Vor dem Hintergrund der Digitalisierung besteht die Zielstellung für uns als mittelständisches Bauunternehmen darin, die Prozesse innerhalb unserer Unternehmensgruppe zu vereinheitlichen und eine noch effizientere Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten zu ermöglichen. Als langjähriger Nutzer von RIB Produkten, waren wir schon früh daran interessiert, diese Vereinheitlichung mit iTWO zu erreichen. Nun sind wir froh, den Schritt gemeinsam mit RIB gehen zu können. Wir versprechen uns gerade durch die Verbindung verschiedener kaufmännischer und technischer RIB Applikationen in einer gemeinsamen iTWO Plattform wesentliche Verbesserungen in Bezug auf Kostentransparenz, Projektorganisation und Datenpflege."

Interessanter vielleicht die Ende März veröffentlichten Zahlen. Oder besser gesagt, die Vielzahl der bestehenden und zu erwartenden Aufträge ermöglicht die Ergebnisse erst.

RIB??

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 1.200 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

