TecDAX | RIB Software SE mit Echterhoff erfolgreich.

24.04.2019 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Echterhoff GmbH & CO. KG bekannt.

Das in Westerkappeln ansässige Bauunternehmen Echterhoff wurde 1860 gegründet und beschäftigt über 500 Mitarbeiter an den acht Standorten in Deutschland. Die Unternehmensgruppe arbeitet regional und überregional und bietet Leistungen in den Bereichen Kanal- und Rohrleitungsbau, Ingenieurtief-, Brücken- und Turmbau, schlüsselfertiges Bauen, Stahlbau und in der Reparatur von Baumaschinen an.

Erik von Stebut, Managing Director/Prokurist der RIB in Deutschland: "Wir freuen uns, mit der Echterhoff Gruppe einen weiteren zukunftsorientierten deutschen Mittelständler als Kunden der RIB begrüßen zu dürfen. Der Transformationsprozess der Bauindustrie erfordert eine digitale Zusammenarbeit aller Projektstakeholder. Mit der iTWO Plattform hat sich der Kunde für eine innovative Lösung entschieden, die eine konsequente Integration der virtuellen und physischen Bauprozesse ermöglicht und somit die Digitalisierungsstrategie der Echterhoff Gruppe optimal unterstützt."

Interessanter vielleicht die Ende März veröffentlichten Zahlen. Oder besser gesagt, die Vielzahl der bestehenden und zu erwartenden Aufträge ermöglicht die Ergebnisse erst.

Aktuell (24.04.2019 / 09:25 Uhr) notieren die Aktien der RIB Software SE im Frankfurter-Handel mit einem Minus von +0,03 EUR (+0,18 %) bei 16,38EUR.