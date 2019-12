TecDAX | RIB Software mit Erfolg

09.12.2019 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags bekannt. Der Kunde ist ein mittelständisches Bauunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Projekten, die europaweit abgewickelt werden.

Erik von Stebut, Managing Director/Prokurist der RIB in Deutschland: "Der Transformationsprozess in der Bauwirtschaft ist in vollem Gange und die Nachfrage nach innovativen IT-Lösungen nach wie vor entsprechend hoch. Mit der iTWO Plattform hat sich nun abermals ein deutscher Mittelständler für eine zukunftsorientierte Lösung entschieden, die dem Trend zur konsequenten Integration der virtuellen und physischen Bauprozesse folgt und somit die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens bestmöglich unterstützt."

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 1.500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

Aktuell (09.12.2019 / 10:35 Uhr) notieren die Aktien der RIB Software SE im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,64 EUR (-2,61%) bei 23,90 EUR.



