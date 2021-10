TecDAX | QIAGEN erhält Auftrag vom US-Verteidigungsministerium

Qiagen (ISIN: NL0012169213) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Auftrag der US–Regierung zur Erhöhung der Produktionskapazität für Verbrauchsmaterialien erhalten hat, die auf den integrierten PCR–Testsystemen NeuMoDx 96 und 288 verwendet werden. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung von Labortests angesichts der anhaltenden COVID–19–Pandemie.

QIAGEN erhielt vom US–Verteidigungsministerium (DOD) in Abstimmung mit dem Department of Health and Human Services (HHS) einen Auftrag in Höhe von $3,4 Mio. zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für COVID–19–Tests auf NeuMoDx–Instrumenten am Standort in Ann Arbor, Michigan. Die Plattformen bieten eine einzigartige Kombination aus Geschwindigkeit, Flexibilität, Durchsatz und Benutzerfreundlichkeit für molekulardiagnostische Assays, einschließlich im Labor entwickelte Tests. Bis Ende März 2022 plant QIAGEN, die Produktion auf mehr als 16 Millionen Tests pro Jahr zu erhöhen, gegenüber dem derzeitigen Stand von etwa 10 Millionen.

Zuschlag folgt auf einen $ 600.000 Vertrag

Dieser Auftrag folgt auf eine Ankündigung des Verteidigungsministeriums vom August 2021, dass QIAGEN einen Auftrag über rund $600.000 erhalten hat, um die Produktionskapazität für Reagenzien zu erweitern. Der QIAGEN–Standort in Beverly, Massachusetts, ist das Zentrum der Reagenzienproduktion des Unternehmens für andere Erstausrüster (OEMs) auf dem Markt für molekulare Tests wie beispielsweise auf COVID–19.



„Diese Verträge mit der US–Regierung und die Kapazitätserweiterungen sind ein Beweis für die entscheidende Rolle der PCR–Tests im Kampf gegen COVID–19 und dem zunehmenden Stellenwert für die Verbesserung der Behandlungen für Patienten“, sagte Jean–Pascal Viola, Senior Vice President, Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik und Corporate Business Development. „QIAGEN baut die flexiblen Produktionskapazitäten aus um die Verfügbarkeit unserer PCR–Testlösungen für COVID–19 und andere Krankheiten dort sicherzustellen, wo sie am meisten gebraucht werden.“

