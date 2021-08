TecDAX | Pfeiffer Vacuum nimmt Kurs auf ein Rekordjahr. Umsatz, Gewinn, Auftragseingang steigen kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

03.08.2021 – Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604) ist mit einem blauen Auge durch das Corona-Jahr 2020 gekommen: Während der Umsatz nur geringfügig abnahm ( Minus 2,2 % auf 618,7 Mio EUR), musste man beim EBIT mit Minus 30,5 % und damit 45,3 Mio EUR vorlieb nehmen. Und noch am 25.03. sah man relativ verhalten auf das Jahr 2021: „Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von über 5 %.. (…) erwartet das Unternehmen, dass sich die EBIT-Marge im Jahr 2021 gegenüber 2020 verbessern wird „(EBIT-Marge in 2020 erreichte 7,3%) (Presseerklärung Pfeiffer Vacuum anlässlich der Veröffentlichung der Unternehmenszahlen 2020, 25.03.2021).

Aber jetzt liegen starke, sehr starke Zahlen für das erste Halbjahr vor

Mit einem Umsatz von 391,2 Mio EUR, ein Anstieg von 29,6 % gegenüber dem Vorjahr und mit einem um 146,1 % gestiegenen EBIT von 48,1 Mio EUR(H1 2020: 19,5 Mio EUR) befindet sich die Pfeiffer Vacuum auf Rekordkurs. Korrespondierend mit eienr EBIT-Marge von 12,3 % (H1 2020: 6,5 %). Auch der Auftragseingang erreichte im ersten Halbjahr 2021 mit 451,6 Mio EUR ein Rekordniveau und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 42,6 % (H1 2020: 316,6 Mio).

H2-Update: Am 19.08. will Nel wohl das Desaster der Q1 Zahlen vermeiden. Man gibt den Analysten Hinweise für Q2 an die Hand.Ob das wirklich der Aktie hilft? flatexDEGIRO AG – CFO und CEO versuchen mit Insiderkäufen Vertrauen aufzubauen. Gegen den Kurseinbruch reicht das allein wohl nicht.

„Mit unseren starken Halbjahresergebnissen bin ich vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie äußerst zufrieden“, so Dr. Britta Giesen, Vorstandsvorsitzende der Pfeiffer Vacuum Technology AG. „Unsere Produktion und die unterstützenden Funktionsbereiche haben sehr gute Leistungen erbracht, sodass wir im zweiten Quartal in Folge einen Rekordumsatz erzielen und eine stabile Lieferkette aufrechterhalten konnten. Aufgrund der unverändert hohen Marktnachfrage müssen wir Spannungen in der Lieferkette sowie Schwankungen bei der Kundennachfrage im Hinblick auf die zeitliche Planung der Projekte weiterhin effektiv steuern.“



Und (noch) mutiger ist der Ausblick – Prognoseerhöhung

Aufgrund der Rekordumsatzerlöse im ersten Halbjahr 2021 und dem Rekordauftragseingang hat Pfeiffer Vacuum die Prognose für das Gesamtjahr 2021 angehoben. Beim Jahresumsatz erwartet das Unternehmen ein weiteres Rekordniveau von 710 Mio EUR bis 730 Mio EUR (Geschäftsjahr 2020: 619 Mio EUR). Die EBIT-Marge soll sich 2021 deutlich auf zwischen 12,0 % und 13.0 % des Umsatzes verbessern (Geschäftsjahr 2020: 7,3 %).

Nochmal eine Schippe „drauf“ seit der Anlässlich der Q1-Zahlen ersten Prognoseerhöhung, respektive Konkretisierung: “ Sowohl das Umsatzwachstum als auch die EBIT-Marge sollen bei über 10 % liegen (Geschäftsjahr 2020: Umsatzwachstum von -2,2 %; EBIT-Marge von 7,3 %). Der Vorstand erwartet ein starkes erstes Halbjahr 2021 und eine leichte Abschwächung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2021 aufgrund von Quartalsschwankungen und einer normalisierten Nachfragesituation.“

Die Dynamik der Entwicklung zeigt die Gegenüberstellung der beiden Quartale

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Q1/2021 Q1/2020 Veränderung Umsatz 191,7 Mio. Euro 153,3 Mio. Euro 25,0 % EBIT 22,6 Mio. Euro 12,8 Mio. Euro 76,4 % Nettoergebnis 15,9 Mio. Euro 8,9 Mio. Euro 79,9 % Ergebnis je Aktie 1,61 Euro 0,90 Euro 78,9 % Auftragseingang 233,9 Mio. Euro 172,9 Mio. Euro 35,3 % Auftragsbestand 165,5 Mio. Euro 130,3 Mio. Euro 27,0 %

Q2/2021 Q2/2020 Veränderung Umsatz 199,5 Mio Euro 148,5 Mio. Euro 34,3 % EBIT 25,5 Mio Euro 6,7 Mio. Euro 278,8 % Ergebnis nach Steuern 17,9 Mio Euro 4,7 Mio. Euro 283,9 % Ergebnis je Aktie 1,82 Euro 0,47 Euro 287,2 % Auftragseingänge 217,7 Mio. Euro 143,7 Mio. Euro 51,5 % Auftragsbestand 183,7 Mio. Euro 125,4 Mio. Euro 46,5 %

hGears Aktie ist weit unter Emissionspreis zu bekommen. Ist sie auch günstig? Halbjahreszahlen liegen im Plan

Stabilus ist wieder auf den alten Wachstumspfad zurückgekehrt. Und die Prognose wird „am oberen Ende“ präzisiert. Aktie unbeeindruckt – fällt.

Neue Reihe: „Defensive Aktien“ – TEIL 1: DEFAMA, Deutsche Konsum REIT und Noratis. Drei Immobilienwerte die auch bei Börsenturbulenzen Kurs halten sollten.

Und aus der amalphi AG (ISIN: DE0008131350) wurde nach dem erfolgreichen Reverse-IPO die medondo Holding AG – EXCLUSIVINTERVIEW MIT DEM CEO PETER BIEWALD – EHRGEIZIGE ZIELE. SPANNEND.

Jedenfalls ist Pfeiffer ein kerngesundes – unter dem -Strich schuldenfreies Unternehmen mit einem EK von knapp 60% der Bilanzsumme – wie gesagt kerngesund und gerüstet auf negative Entwicklungen reagieren zu können.

Und der Generationswechsel wurde am 10.06.2020 ebenfalls „lautlos“ in einer Aufsichtsratssitzung verabschiedet. Also eigentlich alles soweit geklärt und jetzt „müssen nur noch die Märkte mitspielen“. die neue Führungsstruktur und die neuen Köpfe spiegeln die geänderte Situation bei Pfeiffer wider: Man gehört mehrheitlich zur Busch SE, die Stand 31.12.2019 60,22 % an der Pfeiffer Vakuum hielten:

Neue, verkleinerte Führungsstruktur mit „neuer“ CEO, beschlossen am 10.06.2020: „Der Aufsichtsrat der Pfeiffer Vacuum Technology AG hat beschlossen, die Vorstands- und erweiterte Geschäftsführungsstruktur ab dem 1. Januar 2021 zu ändern. Zukünftig sollen, auch unter Berücksichtigung des bestehenden Relationship Agreements (Konzern-Kooperationsvertrag) mit der Busch-Gruppe, nur noch zwei Personen den Vorstand bilden, nämlich eine Chief Executive Officer (zugleich Vorstandsvorsitzende) sowie ein Chief Operations Officer. Der Vorstand wird in seiner Geschäftsführung zukünftig durch ein neu zu bildendes Group Executive Committee unterstützt, dem neben den Vorstandsmitgliedern insbesondere der Chief Financial Officer, der Chief Sales Officer und der Chief Technology Officer angehören werden.

Neue Reihe: „Defensive Aktien“ – TEIL 1: DEFAMA, Deutsche Konsum REIT und Noratis. Drei Immobilienwerte die auch bei Börsenturbulenzen Kurs halten sollten.

Der Aufsichtsrat hat weiterhin Frau Dr. Britta Giesen zum 1. Oktober 2020 als neues Vorstandsmitglied bestellt. Sie ist designierte Vorstandsvorsitzende und wird diese Funktion mit dem planmäßigen Ausscheiden des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Eric Taberlet in dessen Ruhestand zum 1. Januar 2021 übernehmen. Frau Dr. Britta Giesen ist Diplom-Wirtschaftsingenieurin (Maschinenbau, Operations-Research) und bislang Chief Operating Officer bei ISS Facility Services Holding; zuvor war sie unter anderem CEO bei ThyssenKrupp Access Solutions und davor Senior Vice President der Business Unit Submersible Pumps bei KSB. Dies ist Teil der langfristigen Nachfolgeplanung des Aufsichtsrates.“

Aktuell (03.08.2021/ 07:50 Uhr) notieren die Aktien der Pfeiffer Vacuum Technology AG im Frankfurter-Handel zum Schluss Montag mit Plus 0,80% (1,40 Euro) bei 176,40 Euro.



PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | Powered by GOYAX.de